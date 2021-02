Le probabili formazioni di Milan-Inter: più Rebic di Leao. Conte con Lukaku-Lautaro

▪ Milan-Inter - Domenica, ore 15.00, Stadio Giuseppe Meazza

▪ Arbitra Daniele Doveri della sezione di Roma

▪ Classifica: Milan 49 punti, Inter 50 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA IL MILAN - Il Milan arriva al derby in una fase della stagione non brillante ma la squadra subirà diverse modifiche rispetto all'impegno in Europa League. Tornerà Ibrahimovic dal primo minuto al posto di Mandzukic, che non sarà della partita a causa di un problema muscolare, mentre sulla trequarti Pioli darà spazio a Calhanoglu e Saelemaekers. Solito ballottaggio a sinistra tra Rebic e Leao con il croato avanti. A centrocampo il Milan ha perso Bennacer nuovamente per infortunio, dunque giocheranno Tonali e Kessie. In difesa si rivede Calabria a destra dopo aver saltato le partite di La Spezia e Belgrado, mentre Hernandez agirà a sinistra. Ballottaggio tra Tomori, Kjaer e Romagnoli per due maglie al centro della difesa. Al momento gli ultimi due sembrano essere in vantaggio.