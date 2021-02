Le ultime di formazione sull'Inter verso il derby: Vidal c'è ma dal 1' gioca Eriksen

Arturo Vidal è tornato ad allenarsi oggi in gruppo, il cileno sarà almeno in panchina per il derby di domenica contro il Milan alle ore 15:00. Per il momento resta comunque Eriksen in vantaggio per una maglia da titolare, col danese che ha convinto anche Antonio Conte. Per il resto non ci sono grandi dubbi sull'undici dell'Inter: Lautaro e Lukaku davanti, Perisic sulla sinistra e difesa dei titolarissimi con Bastoni e Skriniar ai fianchi di De Vrij. Non ci sarà invece Sensi: oggi a parte, solo la prossima settimana tornerà a regime.

La probabile formazione dell'Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lautaro, Lukaku.