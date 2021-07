Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 10 luglio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

JUVENTUS, RIPARTE LA TRATTATIVA PER IL RINNOVO DI DYBALA, SETTIMANA PROSSIMO INCONTRO DA DENTRO O FUORI PER LOCATELLI, GABRIEL JESUS OBIETTIVO PER L'ATTACCO, PERIN E PELLEGRINI RINFORZI "IN CASA". INTER, BELLERIN E' LA PRIORITA', PJANIC E' UN OBIETTIVO. MILAN, CACCIA AL NUMERO 10, TROPPI 35 MILIONI PER VLASIC. ROMA, OCCHI SU HINTEREGGER, NEL WEEKEND SI SBLOCCA RUI PATRICIO, RILANCIO PER XHAKA. ATALANTA, PIACE BOGA. FIORENTINA, SAVANIER NOME PER IL CENTROCAMPO. SAMPDORIA, NEL MIRINO MARIN DEL PISA, PIACE CHRISTIE. BOLOGNA, SI PUNTA BENATIA.

In cima alla lista dei rinnovi, in casa Juve, c'è quello di Paulo Dybala: il Corriere dello Sport rivela che da qualche settimana sono ripresi i contatti a distanza, salvo cambi di programma domani Dybala dovrebbe rientrare in Italia e mercoledì 14 rispondere presente al raduno della Juve dell'Allegri-bis. Quindi la trattativa dovrà riprendere ed entrare nel vivo in fretta, non c'è solo l'aspetto economico da risolvere insieme a Jorge Antun, con la Juve che ripartirà dalla proposta di 10 milioni netti bonus inclusi della scorsa estate. C'è soprattutto da chiare il ruolo della Joya all'interno del progetto bianconero di oggi e domani.

Manuel Locatelli è il regista che Allegri vuole per la sua Juventus. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, la trattativa con il Sassuolo è stata avviata, la prossima settimana Cherubini e Carnevali si vedranno (probabile la presenza anche di Arrivabene, nuovo a.d. bianconero) e sarà un incontro da dentro o fuori: la Juve vuole chiudere ma deve trovare la formula, il Sassuolo vuole soldi per pareggiare l’offerta dell’Arsenal, con i Gunners che hanno messo il piatto 40 milioni in un'unica soluzione.

Il possibile arrivo al Manchester City di Kane può far partire il domino degli attaccanti in Europa: per la Juventus l'obiettivo resta Gabriel Jesus: Danilo, suo compagno di Nazionale, ha già avuto modo di sponsorizzare il progetto Juventus al suo connazionale. L'alternativa è Moise Kean, reduce dall'esperienza in prestito al Paris Saint Germain: Allegri lo ha lanciato, lo ha poi incensato, non gli ha risparmiato qualche frecciatina. Ma ora lo riaccoglierebbe volentieri convinto di poter portare l’azzurro, rivela Tuttosport.

La Juventus cerca rinforzi in casa. Come scrive La Gazzetta dello Sport, Mattia Perin, al rientro dal prestito al Genoa, è perfetto per sostituire Buffon come vice-Szczesny. Il giocatore vorrebbe andare a fare il titolare altrove, ma la Juventus lo lascerà partire solo a titolo definitivo. Dal Genoa rientrerà pure Luca Pellegrini: il terzino può restare per fare il vice Alex Sandro, si giocherà il posto con Frabotta.

In casa Inter la priorità sul mercato è un esterno destro che possa colmare il vuoto lasciato da Hakimi. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, il preferito è Hector Bellerin dell'Arsenal. Il giocatore piace da tempo, Inzaghi ha dato il suo ok: i Gunners lo valutano 25 milioni ed hanno aperto al prestito con obbligo di riscatto, ma l'Inter punta al diritto di riscatto. Se i Gunners aprissero, la trattativa si chiuderebbe in poco tempo. Il piano B è l’olandese Denzel Dumfries: valutazione simile a Bellerin. Più semplice, in teoria, agganciare Davide Zappacosta. Ma il Chelsea, dopo due prestiti consecutivi, preferirebbe un addio definitivo.

L'Inter fa sul serio per Miralem Pjanic. Come riportato da Repubblica, il club nerazzurro punta forte sul centrocampista bosniaco che il Barcellona non intende trattenere. L'intenzione dell'Inter è però quella di strappare il calciatore a parametro zero, dunque sta spingendo perché l'ex Juventus si svincoli dai blaugrana. Occhio però anche al possibile reinserimento di Massimiliano Allegri e della stessa Juventus.

Dopo aver piazzato il colpo Giroud, il Milan potrà concentrarsi anche su un altro obiettivo, ovvero regalare a Pioli in nuovo numero 10. I nomi Sabitzer, forse considerato un po’ lento, ma comunque con una certa esperienza a livello internazionale. E poi Tadic e Ziyech, per non parlare del sogno Isco. Che però costa talmente tanto, anche a livello di ingaggio, da restare un sogno. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

Alla ricerca di un centrocampista duttile che possa ricoprire più ruoli, il Milan aveva cercato in Nikola Vlasic una possibile alternativa al dopo Calhanoglu. È stato direttamente l'amministratore delegato rossonero, Ivan Gazidis, a parlare con il presidente del CSKA Mosca, Evgeny Giner, per capire quale fosse la valutazione del croato, capace di giocare sia da trequartista che da ala. La richiesta è stata altissima, 35 milioni. Troppi, anche se trattabili. Il discorso è presto detto: vendere Vlasic significherebbe poi cercare un altro giovane, forte, sul mercato. E che potrebbe valere almeno 20 milioni, con le stesse caratteristiche. Così il CSKA preferisce tenersi il proprio calciatore, a meno di una proposta che, almeno per il Milan, è fuori mercato.

Tiago Pinto, rivela il Corriere dello Sport quest'oggi, ha contattato l’entourage di Martin Hinteregger, centrale mancino classe ‘92 dell’Eintracht. Il giocatore piace molto e può integrare il pacchetto difensivo. Dopo l'Europeo giocato da protagonista con l'Austria, il centrale potrebbe essere un obiettivo molto importante per il mercato della Roma.

Rui Patricio-Roma, ci siamo. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la trattativa per il portiere del Wolverhampton dovrebbe finalmente chiudersi entro questo week-end. I giallorossi - si legge - hanno pronti circa 10 milioni di euro per regalare a mister Mourinho il suo connazionale classe '88 e blindare la porta.

Granit Xhaka alla Roma, ancora nulla di definito. A riportarlo è Il Messaggero, secondo cui l'Arsenal attenderebbe un rilancio dal club giallorosso per dare il suo ok al trasferimento del centrocampista svizzero. L'offerta da 15 milioni di euro, infatti, non è considerata sufficiente dai Gunners. Si attendono aggiornamenti.

L'Atalanta torna su Jeremie Boga. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, l'attaccante del Sassuolo è il grande sogno di Gian Piero Gasperini. Il cambio passo della punta neroverde, partendo da sinistra, completerebbe un reparto già micidiale negli altri interpreti e ruolo.

Il Corriere dello Sport parla oggi dei profili che la Fiorentina sta valutando per il centrocampo, dove dovrà essere aggiunto un regista. Teji Savanier, regista arretrato di proprietà del Montpellier, resta tra i profili più interessanti: servirà tempo, ma le qualità tecniche sono un discreto biglietto da visita. In ritiro, il tecnico Italiano potrà osservare da vicino il baby Krastev, play di assoluta prospettiva.

La Sampdoria punta forte su Marius Marin, stellina del Pisa che piace a molti in Italia, tra Serie A e Serie B. Come riporta La Nazione, i blucerchiati sarebbero pronti a sbaragliare la concorrenza e offrire ai toscani proprietari del cartellino tre milioni di euro, cifra che dovrebbe accontentare le richieste del Pisa, pronto a salutare il classe 1998.

La Sampdoria punta un obiettivo per la trequarti. Come riporta il Daily Record, il club blucerchiato avrebbe messo nel mirino Ryan Christie del Celtic. Secondo il quotidiano, il 26enne scozzese, autore di quattro reti e dieci assist nell'ultima stagione, potrebbe essere un rinforzo per la formazione di Roberto D'Aversa.

Il Bologna è alla ricerca di un difensore centrale d'esperienza e avrebbe messo nel mirino Mehdi Benatia. A Sinisa Mihajlovic l'ex Juventus piace eccome, ma dovrebbe abbassare le sue pretese d'ingaggio da due milioni di euro, considerati troppi dal club rossoblù. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

BARCELLONA, RINNOVO DI MESSI NON IMMINENTE, ALENA AL GETAFE. TRE BIG INGLESI SU KANE MA IL TOTTENHAM NON MOLLA. LIVERPOOL, KLOPP VUOLE TIELEMANS. ARSENAL, NON C'E' ANCORA L'INTESA PER BEN WHITE, PRESO NUNO TAVARES. LIONE, TUTTI PAZZI PER AOUAR

Tempi difficili in casa Barcellona. Dal punto di vista sportivo e soprattutto da quello finanziario. Attualmente senza Lionel Messi, il cui contratto è scaduto lo scorso 30 giugno, il club blaugrana ha come priorità il suo rinnovo. Ad oggi annunciare il prolungamento di Leo è impossibile. Secondo il Partidazo de Cope, i catalani hanno bisogno di 200 milioni di euro, tra cessioni e taglio ingaggi, considerando che solo il 25% degli stessi possono essere destinati al rinnovo dell'astro argentino.

Il Getafe ha ufficializzato l'acquisto di Carles Alena, centrocampista che proviene dal Barcellona che ha firmato per cinque stagioni. Si tratta di un ritorno per lui, visto che era già stato prelevato in prestito nella sessione invernale: 5 i milioni di euro nelle casse blaugrana.

Il Manchester United, il City e il Chelsea hanno messo nel mirino Harry Kane, centravanti del Tottenham e della Nazionale inglese, simbolo di quest'estate sia per quel che concerne i trasferimenti sia per il suo ottimo rendimento alla fase finale dell'Europeo. Gli Spurs valutano il proprio attaccante quasi 200 milioni di euro, rispendendo al mittente le offerte di 115 milioni già recapitate. Così, al netto delle parole di qualche giorno fa - dove era evidente come non escludesse una permanenza a Londra - anche la dirigenza è abbastanza convinta di mantenerlo in rosa, dichiarandolo praticamente incedibile. Solo un'eventuale azione di forza potrebbe cambiare le cose, altrimenti Kane dovrebbe rimanere a White Hart Lane.

Youri Tielemans piace al Liverpool. Nelle ultime ore i Reds si stanno muovendo per poter rinforzare il centrocampo dopo l'addio di Georginio Wijnaldum: secondo quanto riportato dal Daily Express il belga del Leicester rientra nei piani tattici di Jurgen Klopp. Al momento non è ancora stato fissato il prezzo, ma le richieste delle Foxes restano elevate.

Dopo la penultima offerta rifiutata dal Brighton, l'Arsenal ha deciso di aumentare la proposta per il difensore Ben White, convocato con la Nazionale da Southgate ma non ancora sceso in campo con la maglia dei Tre Leoni. Quarantotto milioni di sterline più sei di bonus l'ultima proposta dei Gunners.

L'Arsenal ha ufficializzato l'acquisto di Nuno Tavares, laterale proveniente dal Benfica e che indosserà la maglia numero 20. Nella scorsa stagione ha giocato 25 gare con le Aquile ed è stato pagato circa 8 milioni di euro più bonus.

Houssem Aouar piace a mezza Europa. Diverse squadre si stanno muovendo per il centrocampista francese del Lione: come riportato da Metro, il Tottenham ha mosso i primi passi per capire quali sono le richieste dell'attuale club. Sul giocatore c'è anche l'Arsenal, a caccia del sostituto di Xhaka, e Paris Saint-Germain. Si muove anche l'Atletico Madrid, ma l'eventuale asta potrebbe far lievitare il prezzo del 23enne.