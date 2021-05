Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 24 maggio

CLAMOROSO A NAPOLI: SERGIO CONCEICAO IN POLE PER LA PANCHINA! MAIGNAN A MILANO PER FIRMARE, RINNOVO DI DONNARUMMA SEMPRE MENO PROBABILE. CALHANOGLU-MILAN DISTANTI, MANDZUKIC DICE ADDIO. I ROSSONERI CERCANO UNA PUNTA: TUTTI I NOMI. STROOTMAN LASCIA IL GENOA, PALACIO SALUTA IL BOLOGNA. CAPUTO RINNOVA COL SASSUOLO, DYBALA CERCA L'INTESA CON LA JUVE. JURIC TRA HELLAS E TORINO. INZAGHI-LAZIO, È FINITA? GATTUSO FAVORITO, FONSECA A UN PASSO DALLA FIORENTINA

Secondo il Corriere dello Sport, il nuovo allenatore del Napoli sarà il portoghese Sergio Conceicao. All'indomani della chiusura del rapporto con Rino Gattuso, il club partenopeo ha sciolto le riserve sul suo nuovo tecnico e punterà sul manager portoghese, alla guida del Porto nelle ultime quattro stagioni.

Mike Maignan è atterrato a Linate poco fa, secondo quanto rivelato in esclusiva da Sportitalia: evidente sintomo di come il Milan si stia muovendo concretamente alla ricerca di un estremo difensore affidabile viste le possibilità, sempre più remote, che Gigio Donnarumma rinnovi il proprio contratto coi rossoneri. L'estremo difensore del Lille, da poco laureatosi campione di Francia, è da tempo al primo posto tra i desideri di Maldini e Massara per il ruolo.

Hakan Calhanoglu è sempre più lontano dal Milan. Il turco non sembra infatti essere intenzionato a rinnovare il contratto con il club rossonero e, nonostante sia previsto un contatto nei prossimi giorni tra il club e i suoi agenti, l'addio sembra essere vicino. Nei prossimi giorni verrà comunque presa la decisione definitiva.

Mario Mandzukic dice addio al Milan e lo fa attraverso i social. Adesso gli occhi della società rossonera sono puntati sul Chelsea: c'è l'idea di una punta esperta come Olivier Giroud ma piacciono anche Tammy Abraham e Timo Werner. Il Diavolo continua anche a pensare a Josip Ilicic.

Kevin Strootman saluta il Genoa e torna all'Olympique Marsiglia, dopo i mesi passati in prestito in Liguria. Lo ha annunciato lo stesso olandese sui social network.

Migliore in campo nell’ultima partita stagionale della Juventus, Paulo Dybala resta uno dei tanti capitoli aperti per quanto riguarda il futuro dei bianconeri. Nei prossimi giorni il club riavvierà i contatti con l’entourage del dieci argentino, per prolungare l’accordo in scadenza al 30 giugno 2022.

Francesco Caputo ha rinnovato il contratto col Sassuolo. Il nuovo accordo sottoscritto sarà valido fino a giugno 2023.

Rodrigo Palacio conclude la sua avventura al Bologna. Con un comunicato, il club emiliano ha reso noto che l'attaccante argentino non rinnoverà il contratto in scadenza.

Ivan Juric ha sciolto le riserve. Hellas Verona o Torino. Chiuse le ipotesi Fiorentina e Cagliari: i viola sono adesso in trattativa con Paulo Fonseca (sullo sfondo Rudi Garcia e Domenico Tedesco), considerato che Gennaro Gattuso è ora il nome favorito per il dopo Simone Inzaghi alla Lazio; i sardi, invece, devono incontrare di nuovo Leonardo Semplici per valutare quello che sarà il futuro del tecnico toscano. Juric sarebbe stato il primo nome per Giulini ma al momento il croato ha deciso che sceglierà solo tra Torino e Verona. Ed entro tre giorni dovrebbe dare la sua ultima risposta.

Con un comunicato, il Parma ha reso noto che Roberto D'Aversa e Marcello Carli non saranno più l'allenatore e il direttore sportivo del club emiliano.

ZIDANE-REAL, ADDIO INEVITABILE. AL-KHELAIFI: "MBAPPE NON SI MUOVE DA PARIGI". VIVIANO RINNOVA COL KARAGUMRUK, RIGONI VOLA DA CRESPO E LASCIA L'EUROPA. ZARATE VIA DAL BOCA, VAZQUEZ SALUTA IL SIVIGLIA. JOVIC TORNA AL REAL, MENTRE JOAQUIN RINNOVA COL BETIS

"Tra Zinedine Zidane e il Real Madrid sarà divorzio". A scriverlo è L'Equipe, secondo il quale il club merengue questa settimana potrebbe ufficialmente annunciare l'addio di Zizou. Per il quotidiano la dirigenza del Real non avrebbe mai iniziato a programmare la nuova stagione insieme al tecnico e al suo staff, come accade solitamente in primavera: un segnale - si legge - che sembra preannunciare quindi la fine del ciclo targato Zidane ancor prima del tanto atteso summit col presidente Florentino Perez.

Nasser Al-Khelaïfi, presidente del Paris Saint-Germain, non ha dubbi sul futuro di Kylian Mbappé: "Dico sempre che Kylian è un giocatore del Paris Saint-Germain. Rimarrà al PSG al 100%. Non preoccupatevi, lasciateci lavorare. È parigino, è francese, ama Parigi. Non ci sono problemi. Mercato? Abbiamo già una buona rosa, ma dobbiamo rinforzarci in qualche reparto del campo. Vedremo cosa fare con Leonardo e con mister Pochettino. L'emergenza Covid ha complicato le cose a tutti, ma noi vogliamo potenziare questa rosa", le importanti dichiarazioni del numero uno.

L'avventura di Emiliano Viviano al Karagümrük proseguirà anche la prossima stagione. L'estremo difensore, dal suo arrivo in Turchia la scorsa estate, ha giocato titolare per tutto l'anno, subendo 43 goal in 32 presenze, un ottimo contributo all'ottavo posto finale.

Emiliano Rigoni saluta ufficialmente l'Europa. L'ex calciatore, tra le altre, di Atalanta e Sampdoria dopo l'avventura all'Elche torna in Sud America e va al San Paolo. Il club spagnolo ha ufficializzato la sua cessione, Rigoni sarà allenato in Brasile da Hernan Crespo.

Mauro Zárate non è più un giocatore del Boca Juniors. L'ex attaccante della Lazio ha trovato un accordo per interrompere il proprio contratto prima del 30 giugno, quando una clausola gli permetterebbe di liberarsi e scegliere una nuova squadra. Un'avventura finita male, si legge, anche a causa dei dissapori col Juan Roman Riquelme, che non avrebbe mantenuto alcune promesse. Ora per Zarate si prospetta un futuro in Spagna o MLS.

Archiviato un anno fantastico, con il quarto posto nella Liga ed il record storico di punti fatti, il Siviglia inizia a fare i conti con la costruzione del prossimo organico. E inizia liberando due calciatori che hanno avuto un ruolo molto importante negli ultimi anni, Franco Vazquez e Tomas Vaclik.

Il sogno di Joaquín di giocare fino a 40 anni con il suo Betis è ora realtà. Il capitano del club andaluso, ammirato in Italia con la maglia della Fiorentina, ha rinnovato fino a giugno 2022. La "leggenda eterna" continuerà a battere record e potrà ricevere il meritato tributo da parte dei tifosi che lo hanno acclamato per tanti anni.

Attraverso i propri canali ufficiali, l'Eintracht Francoforte ha salutato alcuni dei protagonisti della buona annata della squadra allenata da Hutter: Willems, Brugger, Fahrnberger e Makanda non rinnoveranno il loro contratto e saranno liberi dal primo luglio, mentre Jovic e Schubert, che erano in prestito, torneranno nei rispettivi club di appartenenza.