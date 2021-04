Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 28 aprile

DYBALA AL CENTRO DELLA JUVE DEL FUTURO, CON ALLEGRI. BARCELLONA SU DE LIGT, QUALE FUTURO PER CAPITAN CHIELLINI? DAMSGAARD TRA BIANCONERI E TOTTENHAM. INTER, GRANDI MANOVRE IN ATTACCO E SULLE FASCE. NAPOLI TRA GATTUSO, SPALLETTI E ITALIANO, CHE PIACE AL SASSUOLO IN CASO DI ADDIO DI DE ZERBI. IL TECNICO NEROVERDE VICINO ALLA FIORENTINA. CONTI TORNA AL MILAN, NUOVA IDEA PER TRATTENERE DONNARUMMA. LAZIO SU RICCI, CRAGNO A FIRENZE AL POSTO DI DRAGOWSKI? GERIVNHO VERSO LA TURCHIA. BOLOGNA, VIA PALACIO (PIACE AL MONZA), DENTRO ARNAUTOVIC. E SOUMAORO RESTA

Paulo Dybala al centro della Juventus di Massimiliano Allegri. È questo lo scenario possibile qualora in panchina torni l’allenatore livornese. Allegri aveva da tempo suggerito ad Agnelli di rivoluzionare la squadra e costruirla attorno al numero 10 argentino, che diventerebbe centrale nel suo progetto futuro. A differenza di Cristiano Ronaldo, della cui partenza Allegri non farebbe drammi. Così come di quelle di Rabiot e Ramsey, mentre a centrocampo lavorerebbe volentieri con Bentancur e Arthur.

Il Barcellona è pronto a tornare alla carica per ottenere il cartellino del difensore centrale della Juventus Matthijs De Ligt. Nel 2019 proprio i catalani erano stati i principali concorrenti dei bianconeri per l'acquisto dell'olandese, poi finito alla corte di Agnelli. Adesso, il giovane centrale sarebbe diventato l'obiettivo numero uno del tecnico Ronald Koeman, connazionale del giocatore. Anche il presidente Laporta sarebbe d'accordo col proprio allenatore sull'obiettivo, ma non sarà facile provare a convincere i bianconeri a lasciar partire il difensore.

Giorgio Chiellini è pronto a continuare. Il capitan bianconero sarebbe intenzionato a non ritirarsi al termine della stagione, ma avrebbe maturato l’intenzione di giocare per almeno un’altra stagione, dopo il buon rientro in campo nelle ultime giornate di campionato. Dove? Alla Juventus, ovviamente. Al momento, però, non sarebbe arrivata alcuna offerta di rinnovo: senza prolungamento, Chiellini ha già detto pubblicamente di non voler giocare altrove in Italia o Europa, ragione per cui in quel caso si dovrebbe guardare all’ipotesi americana, che sia Sud o Stati Uniti.

Mikkel Damsgaard ha già attirato l'attenzione di Juventus e Tottenham: quello che in patria è considerato un novello Laudrup, tra i potenziali eredi di uno dei più grandi giocatori della storia danese, fa gola a molti. La Sampdoria vorrebbe tenerlo ma cambierebbe idea davanti a un'offerta tra i 20 e i 25 milioni di euro.

L’Inter potrebbe dare l’assalto a Muriel a patto che esca Alexis Sanchez, titolare di un contratto da circa 7 milioni fino al 2023. E poi attenzione al solito Edin Dzeko, che potrebbe liberarsi per poco dalla Roma. È un vecchio pallino di Conte, nonché soluzione importante per giocare sia con Lukaku sia con Lautaro. Lui è l’unica possibile eccezione all’abbassamento dell’età media. Poi spazio ai terzini: Emerson Palmieri e Florenzi sono i nomi preferiti da Conte.

Il Napoli è pronto a invertire la rotta in panchina? Difficile, anche se c'è un fattore da tener di conto dopo le ultime settimane. La squadra è sempre stata dalla parte di Gennaro Gattuso. Insigne e compagni non hanno mai avuto dubbi e i risultati recenti stanno dando ragione al gruppo campano: la qualificazione Champions adesso potrebbe essere automatica con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque. Il presidente De Laurentiis però sogna Spalletti: tutto ancora in bilico.

Andrea Conti tornerà al Milan al termine di questa stagione. L'ultima sconfitta contro il Crotone ha reso praticamente certa la retrocessione del Parma, club che già dopo il prossimo turno di campionato potrebbe ritrovarsi matematicamente in Serie B. E per Conti, a quel punto, decadrà l'obbligo di riscatto che era condizionato alla permanenza del club ducale in Serie A: il terzino classe '94 è legato al club rossonero da un altro anno di contratto.

Gianluigi Donnarumma tiene col fiato sospeso il Milan e i suoi tifosi. Il contratto del portiere rossonero è in scadenza a fine stagione e sulle sue tracce vi è da tempo la Juventus. Molto, quasi tutto, è legato alla Champions League, una competizione nella quale il classe ’99 non ha ancora esordito nonostante sia ormai da anni protagonista ad alti livelli in Serie A. Così, dato che bisognerà aspettare, il Diavolo si è tutelato bloccando Mike Maignan dal Lille. Ma studierebbe anche un eventuale piano di riserva per rimandare la questione Donnarumma: il Milan potrebbe offrire a Gigio un rinnovo “temporaneo”, con l’obiettivo di rimandare la questione al 2022.

Dopo i rallentamenti sul fronte Gattuso, la Fiorentina prova ad accelerare con forza sul fronte legato a De Zerbi. Il tecnico del Sassuolo ha una trattativa avviata anche con lo Shakhtar, con cui tuttavia non è stato ancora trovato un accordo definitivo. La Viola ha cercato un inserimento arrivando anche a discutere dei piani futuri. Nelle idee del tecnico ci sarebbe lo svecchiamento della rosa oltre alla volontà di fare il possibile per trattenere gli elementi di maggior qualità come Vlahovic. Per De Zerbi sarebbe pronto un contratto biennale, il Sassuolo invece andrebbe su Vincenzo Italiano.

Cambio di rotta e di proprietà per i pali della Fiorentina? È uno scenario possibile e il nome caldo sarebbe quello di Alessio Cragno del Cagliari, tra i primissimi nomi seguiti e cercati dal club viola per sostituire Bartlomej Dragowski che non sta prolungando il contratto a Firenze e potrebbe dunque partire in estate.

La Lazio del ds Igli Tare sta cercando un'alternativa a Lucas Leiva in vista della prossima stagione. Una riserva che poi possa prenderne in mano l'eredità. Il nome nuovo è quello di Matteo Ricci dello Spezia. Venticinque presenze in stagione, il ventiseienne ha il contratto in scadenza con l'Aquilotto.

Rodrigo Palacio ha estimatori importanti come il Monza: a 39 anni potrebbe giocare un'ultima stagione di alto livello con il club di Berlusconi. Palacio è un'idea diretta di Adriano Galliani ed è in scadenza in estate col Bologna. Per la sostituzione il nome caldo resta quello di Marko Arnautovic. La punta dello Shanghai SIPG è in uscita dalla Cina e i contatti con l'entourage e gli intermediari del ragazzo sono ripresi in modo consistente. In Emilia potrebbe invece restare Soumaoro, che ha convinto tutti.

Gervinho avrebbe già dato il proprio consenso per un trasferimento in Turchia, al Trabzonspor. L'attaccante ivoriano, in scadenza nel 2022, aveva attirato le attenzioni anche di club messicani e in Arabia Saudita. Una cessione necessaria per i Ducali che potrebbero dover affrontare il campionato di Serie B, considerando che l'ingaggio da 1,3 milioni di euro del giocatore, non è sicuramente in linea con la politica societaria che verrà cambiata per affrontare la serie cadetta.

LEWANDOWSKI-BAYERN, RISCHIO ROTTURA. A LIPSIA ARRIVA MARSCH, BRANDT PIACE ALL'ARSENAL. GALTIER VERSO NIZZA? VALENCIA, BORDALAS FAVORITO PER LA PANCHINA. IURI MEDEIROS AL BRAGA A TITOLO DEFINITIVO. PRES. MARSIGLIA: "MILIK FELICE QUI"

Pini Zahavi è pronto a portar via un altro campione dal Bayern Monaco. Dopo l'addio di David Alaba, che non ha trovato l'accordo per il rinnovo con il club bavarese, anche Robert Lewandowski potrebbe lasciare la Baviera. Diversi club importanti in Europa si starebbero muovendo per provare a soffiare il 32enne attaccante alla corazzata tedesca. Zahavi sarebbe già in contatto con molte società per capire quanto sarebbero disposte a offrire in estate per il suo assistito. Il Bayern sarebbe addirittura già a conoscenza di queste intenzioni e prepara le contromosse per evitare di perdere un altro pezzo da novanta. Come? Ovviamente con un rinnovo e un sostanzioso ritocco dell'ingaggio.

Nuove indiscrezioni circa la panchina del Lipsia, dopo l'addio a fine stagione di Julian Nagelsmann che guiderà il Bayern Monaco. Nella giornata di ieri sono emersi tre candidati, con Marsch e Glasner in vantaggio su Pellegrino. Nelle ultime ore ci sarebbe stato un sorpasso dell'attuale tecnico del Salisburgo nei confronti dell'allenatore del Wolfsburg, al punto che la trattativa sia già al rettilineo finale, con un accordo tra le parti. Americano del Wisconsin, 48 anni, Marsch ha il vantaggio di conoscere già il mondo Red Bull e di aver già maturato esperienza a Lipsia, come vice di Ralf Rangnick nell'interregno 2018-19. Su di lui si erano mosse anche Eintracht Francoforte (che cerca un sostituto di Adi Hutter) e il Tottenham per il dopo-Mourinho.

Il presidente del Marsiglia, Pablo Longoria, è intervenuto in conferenza stampa parlando, tra le altre cose, di Arkadiusz Milik. Il polacco è stato il grande acquisto di gennaio ma le voci di mercato lo danno già via in estate a seguito di una clausola che gli permetterebbe di andare in un grande club europeo. Sull'eventuale permanenza del giocatore, il numero uno del club ha dichiarato: "Non posso prendere una posizione categorica in merito. Abbiamo il controllo della situazione sul mercato di Milik. Il nostro è un prestito con opzione di acquisto, con pagamenti da fare e se paghiamo il giocatore è dell'OM. Milik dice sempre di essere felice qui e non abbiamo mai parlato di liberarlo in caso di offerta di un grande club. L'intenzione del giocatore è di prolungare il suo contratto col Marsiglia".

Iuri Medeiros lascia definitivamente il Norimberga. Attraverso i propri canali ufficiali, il club tedesco ha annunciato che lo Sporting Braga ha riscattato il centrocampista portoghese, ex giocatore del Genoa. Medeiros, fermo per infortunio da gennaio, ha firmato un contratto fino al 2026.

A Valencia non vedono l'ora che finisca una delle stagioni peggiori della storia recente del club. La dirigenza ha già fatto le valutazioni del caso e ha deciso di non confermare mister Javi Gracia. Il suo posto potrebbe essere preso da Robert Moreno, ex tecnico del Monaco ed ex CT della Spagna che è nella rosa dei candidati insieme a José Bordalás (mister del Getafe e grande favorito) e Diego Martínez, l'allenatore del Granada.

Dopo aver cercato di acquistarlo nell'ultima finestra di mercato, l'Arsenal potrebbe tornare alla carica per Julian Brandt. Il centrocampista offensivo del Borussia Dortmund non è indispensabile nei piani della società giallonera e potrebbe partire per una cifra intorno ai 20 milioni.. Brandt ha un contratto fino al 2024 e ha totalizzato ben 40 presenze tra tutte le competizioni, ma solo 21 da titolare.

Con il suo Lille sta facendo miracoli e mira a interrompere l'egemonia del Paris Saint-Germain in Ligue 1. Il lavoro di Christophe Galtier è ovviamente apprezzato da molti addetti ai lavori ma l'ex tecnico del Saint-Etienne potrebbe prendere una decisione clamorosa: avrebbe ricevuto nelle scorse ore un'offerta ufficiale dal Nizza e sarebbe molto interessato al nuovo progetto del club della Costa Azzurra, tanto che si parla addirittura di un possibile accordo.