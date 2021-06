Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 4 giugno

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

JUVENTUS

Massimiliano Allegri e la Juventus, secondo round. Da tutti i punti di vista: se ieri il tecnico livornese ha vissuto la sua prima full immersion della sua seconda vita da bianconero, oggi si terrà un secondo confronto. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, secondo cui a pochi metri e con una minima differenza temporale rispetto alla conferenza con cui Fabio Paratici (prevista alle 14) dirà addio alla Signora, Allegri incontrerà nuovamente la dirigenza. Questa volta, sul tavolo temi tecnici e di mercato: Max punta a ripartire da Dybala e Morata (per il primo riattivando il discorso rinnovo, per il secondo cercando di abbassare le richieste dell’Atletico Madrid ma confermando il prestito), ma anche di Chiellini e Bonucci. Non farà barricate rispetto alla cessione di Ronaldo, né in una direzione né nell’altra, aspetta almeno due rinforzi tra attacco e centrocampo.

La Juventus non farà follie per Gianluigi Donnarumma. Lo scrive il Corriere della Sera: nel lungo incontro di ieri tra Massimiliano Allegri e la dirigenza bianconera si sono gettate le basi per il futuro e inevitabilmente si è parlato anche del nodo portiere. Secondo il quotidiano meneghino, Allegri considera Wojciech Szczesny tra i migliori portieri d’Europa e non ha intenzione di spingere la società a offrire cifre particolarmente alte per l’ex portiere del Milan. La trattativa, peraltro, era stata portata avanti soprattutto da Fabio Paratici, che oggi nel primo pomeriggio darà in conferenza stampa il suo addio alla Vecchia Signora.

Il Paris Saint-Germain punta con decisione Cristiano Ronaldo, in quello che il Corriere dello Sport definisce una sorta di intrigo internazionale. Tra Manchester United e Real Madrid, spunta infatti con forza il PSG per il portoghese, che potrebbe lasciare la Juventus in questa estate: i contatti del club transalpino con Jorge Mendes sarebbero già iniziati. Una risposta, al possibile addio di Kylian Mbappé, che potrebbe andare proprio a Madrid alla corte di Ancelotti anche perché il PSG non vuole rischiare di perderlo a zero nel 2022. Per i francesi, Ronaldo sarebbe il miglior sostituto a livello tecnico, ma soprattutto di immagine: non è un mistero che la proprietà qatariota, col mondiale di casa alle porte nel 2022, voglia un uomo immagine per promuovere ulteriormente la più prestigiosa rassegna calcistica del pianeta. Chi meglio di Ronaldo? Alla Juve, la sua cessione consentirebbe di alleggerire il bilancio, tra cartellino e ingaggio, ma anche di dare nuovo spazio a Dybala, per quanto servirebbe un innesto di alto livello: CR7 ha segnato 100 gol nei tre anni a Torino. Per essere convinta a cederlo, la Juve chiede comunque 29 milioni di euro (così eviterebbe una minusvalenze) o uno scambio di alto livello.

MILAN

Hakan Calhanoglu non sembra attratto dalla pista legata al Qatar, a dispetto della ricchissima offerta (8 milioni netti). Ma lo stop più brusco per Calha è arrivato da Torino: nella gestione Allegri non c’è spazio per lui, almeno per ora. Secondo la Gazzetta dello Sport per il momento non ci sono sviluppi particolari con il Milan, perché il turco ha bisogno ancora di qualche giorno per l’ultima riflessione. Di sicuro Ivan Gazidis e i suoi collaboratori (come per Gigio Donnarumma) non aspetteranno a lungo.

Con l'incontro di ieri per valutare le diverse situazioni in essere col suo entourage, è proseguita la trattativa in casa Milan per il rinnovo di Davide Calabria, il cui contratto è in scadenza nel giugno 2022. L'offerta del club rossonera si aggira sui 2 milioni di euro netti a stagione fino al 2026, un'offerta ancora non adeguata alle richieste economiche e di durata del terzino rossonero reduce da una stagione da protagonista, la migliore della sua carriera con 39 presenze ufficiali, due gol e due assist. I colloqui vanno avanti con buona predisposizione di entrambe le parti, nei prossimi giorni è previsto un nuovo aggiornamento tra dirigenti e procuratori del calciatore.

Sistemata la questione panchine, in casa Real Madrid e Barcellona si può procedere a pensare al mercato. Una fortuna per il Milan, che deve risolvere quanto prima il discorso Brahim Diaz, arrivo dalle merengues in prestito secco. Per lui restare in rossonero sarebbe la soluzione migliore, ma a che condizioni? Per il giocatore e il papà-agente il finale migliore sarebbe almeno un prestito biennale, rivela la Gazzetta dello Sport, magari con un obbligo di riscatto a fine percorso. Questa formula può stare bene anche alla dirigenza milanista

INTER

Un netto risparmio rispetto ad Antonio Conte, specie considerando che nell’ultima stagione l’Inter ha avuto a libro paga anche Luciano Spalletti. Da ieri, Simone Inzaghi è il nuovo allenatore dei nerazzurri: secondo la Repubblica, per lui contratto biennale secco da 3,5 milioni di euro netti a stagione, senza tenere conto dei premi. Significa 7 lordi, più o meno: se si considera che, tra Spalletti e Conte, nell'ultimo campionato l'Inter ha speso circa 33 milioni per i propri tecnici, il risparmio, appunto, diventa evidente. Nel summit di ieri con Zhang, spiega il quotidiano, Inzaghi ha inoltre ricevuto rassicurazioni sul fatto che la squadra rimarrà competitiva, a partire dalla permanenza di Lukaku e al netto di 1-2 cessioni eccellenti (al momento la più probabile è quella di Hakimi).

L’Atlético Madrid in pressing per Lautaro Martinez. Secondo quanto riferito da Tuttosport, emissari del club spagnolo sono a Milano per discutere con l’Inter la possibile cessione del numero 10 argentino. I nerazzurri lo valutano almeno 90 milioni di euro, la plusvalenza sarebbe importante anche al netto dei soldi che andrebbero girati al Racing di Avellaneda (il 10 per cento del ricavato), considerato che il Toro oggi pesa a bilancio per poco più di 11 milioni. Dovesse cedere Lautaro, l’Inter assicurerebbe a Simone Inzaghi un sostituto all’altezza: i nomi più caldi in tal senso sono Luis Muriel dell’Atlanta e Donyell Malen del PSV.

L’Inter punta forte Giacomo Raspadori. Il giovane centravanti del Sassuolo e dell’Italia è un obiettivo concreto per i nerazzurri di Simone Inzaghi. Il club emiliano non vuole assolutamente cederlo ma, scrive Tutttosport, l’Inter punta almeno ad ottenere una opzione in caso di cessione o come minimo una corsia preferenziale. A pesare in favore del club meneghino il fatto che Raspadori sia seguito dall’agenzia di Tullio Tinti, procuratore anche di Simone Inzaghi.

NAPOLI

Carlo Ancelotti ha chiesto Irving Lozano per la sua nuova avventura al Real Madrid: lo rivela Radio Kiss Kiss. Se arrivasse l'offerta di 50-60 milioni, il Napoli potrebbe anche accettare e poi investire l'intera sul mercato per acquistare un esterno mancino e un'eventuale alternativa ai centrali.

ROMA

Alla fine della scorsa settimana, il direttore generale della Roma Tiago Pinto ha incontrato nella Capitale uno degli agenti di Lorenzo Pellegrini. Il rinnovo del capitano è una delle priorità anche se l'incontro, il secondo negli ultimi mesi, è risultato ancora interlocutorio. I dirigenti romanisti vedranno gli agenti dopo l'Europeo su input dello stesso entourage del calciatore, che dal canto suo spera di far bene con la Nazionale. L'intenzione è quella di prolungare fino al 2025 con un ingaggio da almeno 3 milioni più bonus.

Con una nota ufficiale, l'Everton ha reso noto che non riscatterà dalla Roma il portiere svedese Robin Olsen, arrivato in prestito la scorsa estate. Olsen, dunque tornerà in Italia dopo le sette presenze messe insieme con l'ex squadra di Carlo Ancelotti. Il 31enne, che sarà impegnato negli Europei con la sua Svezia, farà ritorno a Roma due anni dopo, con in mezzo anche un'esperienza al Cagliari.

LAZIO

Tra la Lazio e Maurizio Sarri è solo questione di tempo: stando a quanto da noi raccolto, le parti viaggiano spedite verso la chiusura dell'accordo dopo l'incontro fiume tra il tecnico napoletano e la società biancoceleste, rappresentata da Tare e Lotito, di ieri, e quello tra l'agente del mister Fali Ramadani e la società capitolina, sempre con Tare e Lotito, a Villa San Sebastiano, di stamane. Proprio l'incontro odierno sarebbe stato decisivo nel superare gli ultimi ostacoli, con l'accordo definitivo che potrebbe arrivare già oggi, sulla base di un biennale con opzione per un terzo anno.

ATALANTA

Il Manchester United ha deciso di fare sul serio per il difensore dell'Atalanta Romero ed è pronto a mettere sul tavolo ben 45 milioni di euro per rilevarlo dalla Dea. I nerazzurri stanno valutando la proposta dopo aver riscattato il giocatore dalla Juventus per 16 milioni di euro dopo i 4 pagati l'anno prima tra prestito e bonus. Percassi ci sta pensando perché l'eventuale plusvalenza sarebbe talmente importante da poter permettere al club di evitare la cessione di un altro cardine come Gosens.

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore si sarebbero intensificati i contatti tra l'Atalanta e il Bologna per parlare di Takehiro Tomiyasu, un'operazione che potrebbe essere legata anche all'eventuale addio di Romero con direzione Premier League. Nella trattativa potrebbe rientrare anche un giovane, con Colley maggiore indiziato per prendere la via verso l'Emilia.

FIORENTINA

Franck Ribery e Rino Gattuso potrebbero incontrarsi presto. L'allenatore della Fiorentina, una volta venuto via via dal centro sportivo viola, dovrebbe dirigersi in direzione Forte dei Marmi. Il francese, in una storia su Instagram, ha fatto capire di essere partito poco fa dalla sua casa fiorentina per muoversi insieme ad un'altra persona a bordo della sua Lamborghini sull'A1. Chissà che l'incontro tanto atteso tra Rino Gattuso e Franck Ribery non possa avvenire proprio in Versilia.

La Fiorentina è pronta a far spesa in casa Porto e oltre ad aver cercato Sergio Oliveira e Corona si è interessata anche al fantasista brasiliano Otavio secondo quanto da noi raccolto: un profilo molto interessante per Gattuso, ma anche un affare estremamente complicato per un club italiano. Allo stato attuale infatti il club lusitano vuole che per il suo fantasista venga esercitata la clausola rescissoria, superiore ai 30 milioni di euro.

TORINO

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Torino starebbe muovendo i primi passi di mercato con Juric che ha chiesto una punta che possa agire in più ruoli del fronte offensivo. In questo senso, piace e molto Kouamé, di proprietà della Fiorentina che mette d'accordo tecnico e dirigenti. Poi ci sarebbe anche Simeone che conosce bene l'allenatore dopo l'esperienza al Genoa. Infine occhio anche a Cabral del Basilea, seguito da parte di alcuni emissari granata direttamente in Svizzera nelle ultime giornate di campionato.

BOLOGNA

Il Bologna ha trovato l'accordo con il Torino per l'acquisto in prestito con obbligo di riscatto del difensore Lynco. Martedì l'incontro tra Cairo e Sabatini è stato positivo e ora manca solo da trovare l'intesa sull'ingaggio del calciatore che però nel frattempo ha già fatto sapere di essere felice di poter tornare a Casteldebole.

CAGLIARI

Per trattenere Radja Nainggolan anche nelle prossime stagioni, il Cagliari dovrà tagliare l'ingaggio del belga e portarlo fino a 1,8 milioni più bonus spalmando così in due anni i 3 milioni fino al 2022 che il giocatore dovrebbe ancora percepire dall'Inter. Si punta a un nuovo prestito gratuito e conseguentemente all'acquisto a costo zero alla fine della prossima stagione, ma i nerazzurri vorrebbero eliminare i 10 milioni di euro ancora a bilancio per il suo cartellino. Un'altra ipotesi potrebbe portare a Nandez, con l'uruguaiano ceduto all'Inter, l'acquisto definitivo del Ninja potrebbe essere anticipato di una stagione.

CHELSEA, RINNOVANO TUCHEL, GIROUD E THIAGO SILVA. BAYERN MONACO, RINNOVA FINO AL 2023 PER CHOUPO-MOTING. BOCA JUNIORS, SALUTA L’EX LAZIO ZARATE

PREMIER LEAGUE

Dopo aver vinto la Champions League arriva anche il meritato premio: Thomas Tuchel prolunga il suo contratto con il Chelsea, i rinnova fino al 2024. Lo annuncia il club sui suoi canali, congratulandosi con il tecnico campione d'Europa. Tuchel, arrivato a Londra lo scorso fine gennaio dopo l'esonero di Frank Lampard, ha chiuso al quarto posto la scorsa Premier, trionfando nella coppa più importante d'Europa.

Il Chelsea ha comunicato su proprio sito di aver esercitato l'opzione per il rinnovo di contratto di Thiago Silva. Il difensore brasiliano resterà dunque un altro anno in forza al club londinese dove nell'ultima stagione ha collezionato 34 presenze vincendo la Champions League.

Niente Milan per Olivier Giroud. L'attaccante francese ha infatti rinnovato il suo contratto con il Chelsea, che ha fatto valere l'opzione presente durante lo scorso mese di aprile, come comunicato dallo stesso club inglese sul proprio sito ufficiale.

Dopo un'esperienza lunga quattro anno, Willy Caballero lascia il Chelsea. Il contratto del portiere argentino scadrà il prossimo 30 giugno, dopodiché l'ex Manchester City non sarà più un calciatore dei Blues. A renderlo noto è il Chelsea stesso tramite un comunicato ufficiale.

Estate rovente a Manchester, lato City, dove il club si prepara a salutare alcuni dei protagonisti degli ultimi anni. Dopo l'addio a Sergio Aguero, e al giovane Eric Garcia, passati al Barcellona, i citizens potrebbero cedere anche Bernardo Silva, centrocampista portoghese, acquistato per circa 45 milioni quattro anni fa dal Monaco. Silva, chiuso nell'ultimo periodo da Riyhad Mahrez, sarebbe finito nel mirino dell'Atletico Madrid ma l'alto prezzo imposto dal City, circa 60 milioni di sterline, renderebbero complessa l'operazione. A riportarlo è il Telegraph.

LIGA

Dopo i due anni in prestito al Real Betis, Emerson Royal è stato acquistato definitivamente dal Barcellona (con gli andalusi che avranno il 20% sulla futura rivendita) e adesso sarebbe pronto ad ampliare la durata del suo contratto. Stando a quanto riferito da Marca, il terzino brasiliano si legherà ai blaugrana fino al 2026.

BUNDESLIGA

Con un comunicato ufficiale, il Bayern Monaco ha reso noto il rinnovo di contratto fino al 2023 di Erik-Maxime Choupo-Moting, attaccante arrivato in estate dal PSG e protagonista nel periodo in cui i bavaresi hanno dovuto fare a meno, per infortunio, di Robert Lewandowski. "Sono orgoglioso di essere qui. Il Bayern è un club molto speciale, il numero uno in Germania e uno dei migliori club al mondo. Il mio primo anno qui è stato fantastico, dentro e fuori dal campo, ci siamo divertiti. Vorrei continuare a vincere con la squadra, voglio raggiungere la finale a Berlino e vincere la Champions League".

SUDAMERICA

Mauro Zarate dice addio al Boca Juniors. Ad annunciarlo sono gli stessi Xeneizes, che informano sui propri canali ufficiali che l'attaccante argentino nella giornata di ieri ha risolto il suo contratto dopo tre anni in maglia gialloblù. "Ti auguriamo il meglio per la prossima sfida della tua carriera, in bocca al lupo!", si legge sul profilo Twitter del Boca.