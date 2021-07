Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'8 luglio

vedi letture

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

LOCATELLI VUOLE SOLO LA JUVE. IL MILAN ACQUISTA TONALI, RINNOVA IL CONTRATTO A CALABRIA ED È A UN PASSO DA GIROUD. INTER, INZAGHI VUOLE KEITA PER PUNTELLARE L'ATTACCO. ROMA, UFFICIALE LA CESSIONE DI PAU LOPEZ AL MARSIGLIA. HYSAJ FIRMA CON LA LAZIO, MA LUIS ALBERTO NON SI PRESENTA ALLE VISITE. FUMATA NERA FRA FIORENTINA E CROTONE PER MESSIAS-SIMY. CAGLIARI SU VANHEUSDEN, THIAGO MOTTA NUOVA TECNICO DELLO SPEZIA

La formula è ancora da trovare, così come l'esatta valutazione del cartellino, ma appare oramai fuori discussione che il futuro di Manuel Locatelli sarà sotto i colori della Juventus. A riportarlo è Tuttosport, che fa il punto della situazione per quanto riguarda il futuro del centrocampista del Sassuolo che avrebbe già fatto capire a tutte le parti in causa di volersi trasferire a Torino. Una presa di posizione che pare essere stata recepita anche in Inghilterra visto che l'Arsenal, altra pretendente forte per l'ex talento del Milan, avrebbe deciso di virare su Houssem Aouar dell'OL. Sul fronte della trattativa Juventus-Sassuolo l'idea dei dirigenti bianconeri sarebbe quella di lavorare a una formula simile a quella pattuita con la Fiorentina dodici mesi fa per Federico Chiesa, ovvero con un prestito a cifre ridotte e un riscatto obbligatorio favorevole al club venditore.

La Juventus è molto vicina a chiudere per il difensore classe 2003 Tarik Muharemovic. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il centrale, attualmente svincolato dopo l'ultima esperienza al Wolfsberger, dovrebbe firmare a breve un contratto di quattro anni con il club bianconero. Inizialmente il giocatore si aggregherà all'Under 19.

AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Sandro Tonali dal Brescia Calcio. Il centrocampista italiano, dopo aver totalizzato 37 presenze con il Milan nella scorsa stagione, continuerà a vestire la maglia fino al 30 giugno 2026.

Accordo raggiunto per Olivier Giroud al Milan: dopo l'inatteso stop alla trattativa di qualche settimana fa, quando il Chelsea ha esercitato il rinnovo unilaterale del contratto, per l'arrivo in rossonero del francese mancano solo visite e firme, ancora da programmare. Al Chelsea indennizzo da un milione più uno di bonus. Al giocatore biennale da 3,5 milioni annui più bonus.

Nelle prossime ore sarà ufficiale il rinnovo del contratto del terzino Davide Calabria col Milan. Nella giornata di giovedì sono stati limati gli ultimi dettagli, col calciatore rossonero che ha chiuso l'accordo sulla base di un contratto quadriennale da 2,6 milioni di euro netti a stagione.

Nella giornata di mercoledì, spiega La Gazzetta dello Sport, sono ripresi i contatti fra il Milan e l'entourage di Franck Kessie per portare avanti la questione rinnovo. L'idea rossonera è quella di chiudere il tutto in tempi brevi per evitare sorprese: per questo, Maldini e Massara hanno alzato la propria offerta di rinnovo portandola a circa 5 milioni di euro. Ovvero poco meno rispetto ai 6 che chiede l'ivoriano per prolungare.

Attraverso il proprio sito ufficiale, l'Olympique di Marsiglia ha reso noto di aver raggiunto un accordo con la Roma per il trasferimento in Francia di Pau Lopez. L'affare si chiude in prestito con diritto di riscatto da attivare per avere il calciatore anche nella stagione 2022/23.

Non ci sono solo le corsie esterne al centro della attenzioni dell'Inter per la costruzione della squadra secondo le indicazioni di Simone Inzaghi. In casa nerazzurra si pensa anche all'attacco. Lautaro e Lukaku sono i titolari, mentre Sanchez recita il ruolo di prima alternativa e il giovane Salcedo (favorito su Pinamonti) sarà il giovane in cerca di consacrazione. Tutto questo, però, potrebbe non bastare. Il problema infortuni di Sanchez, infatti, sta facendo valutare al club la possibilità di un nuovo innesto, con lo stesso Inzaghi primo sponsor di Keità Balde, attaccante già transitato dall'Inter due anni fa e oggi nuovamente in cerca di sistemazione visto che il rapporto con il Monaco, titolare del cartellino, è oramai tramontato da tempo. Stando a quanto riportato da Tuttosport l'interesse per l'ex Lazio, che proprio Inzaghi fece esordire in Serie A, non mette in secondo piano la pista che porta a Giacomo Raspadori del Sassuolo. Il giovanissimo attaccante è un obiettivo dichiarato per l'estate 2022, ma qualora le strade con Lautaro dovessero separarsi ecco che i tempi potrebbero accorciarsi notevolmente.

Nella conferenza stampa di mercoledì il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha confermato la necessità di intervenire sul mercato alla ricerca di nuovi esterni, dopo gli addii di Hakimi e Ashley Young. Il primo della lista, spiega La Gazzetta dello Sport, resta Hector Bellerin dell'Arsenal: i Gunners hanno aperto alla formula del prestito, ma solo con allegato l'obbligo (e non il diritto) di riscatto. Il club londinese vorrebbe incassare, fra prestito e riscatto, 25 milioni di euro e sullo spagnolo c'è anche il Villarreal. La prima alternativa è Davide Zappacosta, per il quale il Chelsea eserciterà l'opzione di rinnovo fino al 2023 ma che potrebbe partire a cifre inferiori rispetto a Bellerin.

Visite mediche e firma del contratto per Elseid Hysaj con la Lazio. L'esterno classe '94 - svincolatosi dal Napoli lo scorso 1° luglio - ha svolto i test di rito alla clinica Paideia e messo nero su bianco il suo nuovo accordo coi biancocelesti di mister Sarri. Manca solo l'ufficialità.

Primo grattacapo per la nuova Lazio targata Maurizio Sarri. Stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, Luis Alberto era atteso mercoledì al raduno della squadra biancoceleste e non si è presentato alle consuete visite mediche. Lo spagnolo pare aver deciso di prendersi qualche giorno in più di relax e la radio ufficiale del club ipotizza che sia una scelta concordata con la società. E il Siviglia di Monchi monitora da lontano la situazione...

La Gazzetta dello Sport torna sul futuro del Napoli, e in particolar modo, sullo spinoso rinnovo di Lorenzo Insigne. L'accordo, si legge, sarà complicato nel caso in cui entrambe le parti dovessero restare ferme sulle proprie posizioni: Insigne attualmente guadagna 4,6 milioni di euro e per firmare fino al 2025 ne chiede uno in più. L'idea di De Laurentiis, invece, è farlo firmare a 3,5 milioni annui per la stessa durata. Una forbice di circa 2 milioni di euro al momento difficilmente conciliabile.

Crotone in questi giorni a Milano per portare avanti le cessioni di Junior Messias e Nwankwo Simi. Stando a quanto riportato da Tuttosport, in questo senso, mercoledì Gianni Vrenna e il ds Giuseppe Ursino hanno incontrato la dirigenza della Fiorentina. Al momento, però, le parti non hanno trovato la quadratura del cerchio e questo gioca a vantaggio del Torino per quanto riguarda la corsa al brasiliano ex Gozzano.

Nelle scorse settimane l'Inter ha riaccolto Zinho Vanheusden, difensore classe '99 reduce dall'avventura allo Standard Liegi e tornato a Milano per 12 milioni di euro. I nerazzurri potrebbero valutare la crescita del belga in ritiro, anche se sul giocatore si stanno muovendo diversi club. Fra questi, secondo le ultime raccolte da TMW, c'è anche il Cagliari che ha già avviato i contatti in tal senso. Nei giorni scorsi erano invece emersi gli interessi di Spezia e Sassuolo per il prestito del difensore.

La notizia era nell'aria da giorni, questo giovedì è arrivata anche l'ufficialità: Thiago Motta è il nuovo allenatore dello Spezia. L'italo-brasiliano è il successore di Vincenzo Italiano, passato alla Fiorentina, e inizia la sua nuova avventura in Liguria: "L'ex centrocampista di Inter e della Nazionale Italiana, ha sottoscritto un contratto triennale con il Club di via Melara", si legge nel comunicato dei bianconeri.

SERGIO RAMOS AL PSG FINO AL 2023, È UFFICIALE. IL REAL ANNUNCIA IL RINNOVO DI NACHO, L'ATLETICO DI MISTER SIMEONE. SCOLARI TORNA ALLA GUIDA DEL GREMIO. OLANDA, SCELTO VAN GAAL COME NUOVO CT. QUAISON VOLA IN ARABIA SAUDITA

Prosegue senza sosta la campagna di rafforzamento del Paris Saint-Germain. Il club francese, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato di aver messo a segno l'ennesimo grande colpo: Sergio Ramos, capitano di lungo corso del Real Madrid e più volte vincitore della Champions League, si unisce al club transalpino per le prossime due stagioni. Vestirà la maglia numero quattro.

Diego Pablo Simeone ha rinnovato con l'Atletico Madrid. L'allenatore argentino e il suo staff hanno firmato un nuovo accordo coi colchoneros fino al 30 giugno 2024. Dieci anni dopo il suo arrivo nella Madrid biancorossa, El Cholo giura dunque ancora amore all'Atleti.

Il Real Madrid ha comunicato di aver raggiunto un accordo con il difensore Nacho Fernández per il prolungamento del contratto del giocatore, che rimarrà legato al club spagnolo per le prossime due stagioni, fino al 30 giugno 2023.

Dopo aver lasciato il Cruzeiro a gennaio, Luiz Felipe Scolari riparte dal Gremio. Il decano dei tecnici brasiliani, 73 anni, torna alla guida dell'Imortal Tricolor per la quarta volta nella sua lunghissima carriera. L'annuncio via social è arrivato poco dopo la sconfitta in casa contro il Palmeiras (0-2), durante la decima giornata del campionato Brasileirao dove il club è ultimo, con appena due punti. Prende il posto di Tiago Nunes.

Dopo la sconfitta negli ottavi di Euro 2020 contro la Repubblica Ceca, l'Olanda ha deciso di separarsi da Frank de Boer. A prendere il posto dell'ex tecnico dell'Inter, secondo quanto riporta Sky Sports DE, sarà Louis Van Gaal: per il 69enne tecnico sarà la terza avventura sulla panchina degli Oranje dopo le esperienze nel 2000-2001 e 2012-2014. È lui il prescelto dalla Federcalcio per guidare Depay e soci nelle qualificazioni a Qatar 2022.

Dagli Emirati Arabi all'Arabia Saudita. Continua il tour asiatico di Igor Coronado: il fantasista classe 1992, ex Trapani e Palermo, lascia lo Sharjah FC e firma un contratto biennale con l'Al-Ittihad. È ufficiale.

Nuova avventura per Samuel Tetteh. L'attaccante ghanese, 24 anni, lascia il Salisburgo e vola in Turchia: ha firmato un contratto di due stagioni (più una opzionale) con l'Adanaspor.

Reduce dall'esperienza agli Europei con la Svezia, Robin Quaison (27) ha posto fine alla sua militanza pluriennale con il Magonza. Per l'attaccante di origini ghanesi si aprono le porte dell'Arabia Saudita. L'Al-Ettifaq gli ha infatti sottoposto un contratto triennale. Quaison è stato seguito anche dalla Roma in quanto occasione a costo zero. Il suo ritorno in Italia non si è però concretizzato, e restano soltanto i due anni e mezzo passati a Palermo, con 66 presenze e sette goal in serie A.