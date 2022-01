MilanNews protesta tramite le pagelle. Voto 0 a Serra: "Errore che gira la stagione"

MilanNews nel dopo partita della sfida tra Milan e Spezia, persa dai rossoneri per 2-1 a San Siro e condizionata da un grave errore dell'arbitro Marco Serra, ha deciso di pubblicare le pagelle del match dando solo i voti ai giocatori di Pioli e commentando solo l'operato del direttore di gara, giudicato con uno 0 in pagella per quanto visto in campo: "Un errore che gira la stagione. Un fischio senza senso, figlio di una mala gestio da parte sua dell’azione. Perché correre col fischietto in bocca? Perché non aspettare? Perché si è semplicemente fuori fase. La sua scelta di fermare il gioco priva il Milan del gol del 2-1. Scuse inutili, inaccettabili, così come manca il rosso a Gyasi per il fallo su Ibrahimovic, che poi decide la partita. Giudice di una lotta scudetto indirizzata".