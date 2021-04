ParmaLive.com - Perché sì, perché no. C'è anche D’Aversa tra i candidati alla panchina 21/22?

vedi letture

ParmaLive.com ha analizzato il futuro dalla panchina del club crociato a pochi giorni dalla sfida che potrebbe mandare matematicamente la squadra in Serie B. "Dopo il ko contro il Crotone (ma in realtà da molto prima) il Parma si è rassegnato alla retrocessione in Serie B dopo una annata disastrosa sotto ogni punto di vista. Peggior attacco, seconda peggior difesa, solo tre vittorie in trentatré giornate, due allenatori, quasi quaranta giocatori utilizzati: insomma, confusione e poco altro. Normale dunque, visto l’ingresso fresco di Javier Ribalta a capo dell’area sportiva, proiettarci già alla stagione prossima, in Serie B, senza perdere altro tempo. Per iniziare il Parma, prima di tutto, dovrà scegliere il prossimo allenatore, su cui dovrà essere costruita la nuova squadra (e non come si è fatto in estate, ma questo è un altro discorso). Roberto D’Aversa è ancora legato ai ducali per un ulteriore anno, e ha ammesso che la categoria non sarà un problema: ma Roberto D’Aversa è veramente tra i candidati per la panchina del Parma del prossimo anno?"

PERCHÈ SÌ

- Perché conosce la B e l’ha già “vinta” -

- Perché conosce il gruppo e potrebbe convincere qualche senatore a restare

- Perché potrebbe riscattarsi

PERCHÈ NO

- Perché ha fallito

- Perché il ciclo D’Aversa si è chiuso ad agosto 2020

- Perché è giusto andare oltre, per entrambe le parti