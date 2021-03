Serie A flop, Sacchi: "L'Atalanta resta la più europea in un sistema che non innova"

vedi letture

Sulle colonne della 'Gazzetta dello Sport' l'ex commissario tecnico della Nazionale Arrigo Sacchi ha analizzato il flop delle squadre italiane in Champions League. Dopo l'eliminazione della Lazio per mano del Bayern Monaco, nessuna squadra italiana è infatti rimasta in corsa nella massima competizione per club d'Europa.

"La Dea - scrive Sacchi - è la formazione italiana più vicina al calcio internazionale. Non è stata una sconfitta, ma una conferma della bontà del lavoro intrapreso da Gasperini e dai suoi ragazzi. La strada è quella dell’innovazione. Il modo italiano di intendere questo sport è antico e figlio di un rifiuto culturale al cambiamento. Così non ci si avvicina al futuro, bensì al passato. I risultati internazionali degli ultimi undici anni sono stati sconfortanti e ci condannano".