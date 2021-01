Sette colpi non posson bastare: dal mercato da sogno all'esonero, la parabola di Frank Lampard

Kai Havertz, Timo Werner, Ben Chilwell, Hakim Ziyech, Edouard Mendy, Malanga Sarr, Thiago Silva... Neanche sette acquisti (da sogno) posson bastare, il Chelsea naviga a metà classifica e Frank Lampard da questo lunedì 25 gennaio non è più l'allenatore. Scelto dal patron Abramovich il 4 luglio 2019, il leggendario ex capitano dei Blues oggi è stato infatti ufficialmente esonerato dopo una stagione e mezza all'insegna della discontinuità.

Sconfitto in finale di Supercoppa europea appena tornato a Londra, battuto anche in finale di FA Cup nell'agosto 2020 e soltanto nono in questa edizione della Premier League (29 punti in 19 giornate, con 8 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte) dopo il quarto posto finale dello scorso anno. Tutto questo, con all'orizzonte gli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid del Cholo Simeone. Un cammino pieno di alti e bassi, che si è portato costantemente e inevitabilmente dietro i rumors sul possibile divorzio.

E pensare che l'addio è arrivato proprio dopo una vittoria, seppur col modesto Luton Town nel quarto turno di FA Cup di ieri... "Una decisione difficile, ma necessaria", recita il comunicato ufficiale del club, con l'obiettivo di migliorare prima di tutto la qualità del gioco e rivedere in termini di prestazioni sul campo i tanti milioni spesi in estate per il mercato. A Thomas Tuchel, con ogni probabilità, il compito di provare a far fruttare quegli stessi investimenti che hanno portato all'esonero di Lampard.