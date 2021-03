Speciale Under 21 - Con Fedor Chalov la Russia sogna in grande sul serio

Prende il via oggi la fase a gironi dell'Europeo Under 21. Si terrà dal 24 al 31 marzo, le quattro prime e le quattro seconde andranno alla fase a eliminazione diretta che si disputerà invece dal 31 maggio al 6 giugno. Il torneo si disputa in Ungheria e Slovenia con l'Italia che apre oggi le danze a Celje contro la Repubblica Ceca alle 18, stesso orario della gara tra Slovenia, padrona di casa, e Spagna, detentrice del torneo, a Maribor.

Il futuro della Russia?

L'interrogativo sta svanendo, i colpi di Fedor Chalov stanno diventando una certezza. E una garanzia. Il classe '98 del CSKA Mosca in questa stagione non sta esplodendo come fatto in passato, con soli 5 gol all'attivo, ma ha già dimostrato di poter arrivare, in età ancor più giovane, a quota 15. La capacità principale di quello che è il trascinatore principe di una Russia da non sottovalutare, dove i talenti non mancano dalla porta alla difesa passando per il centrocampo, è quella di creare spazi. Di muoversi, di ricevere il pallone ma soprattutto di attaccare la profondità. Avrebbe potuto iniziare la carriera da pianista e da musicista in tenera età e il gusto per l'arte, per il bello, per il gol di belle fattezze nonostante una predisposizione per la pratica, non gli manca. I paragoni fatti in patria sono sia su Shevchenko che su Icardi, profili dissimili e che forse ne racchiudono, nella loro sintesi, il profilo. Occhio alla Russia e occhio a Chalov. E' l'estate del grande salto, forse anche in un grande campionato europeo.