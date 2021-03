Speciale Under 21 - La Spagna cerca nuovi Xavi e Iniesta: Riqui Puig raccoglierà il testimone?

Prende il via oggi la fase a gironi dell'Europeo Under 21. Si terrà dal 24 al 31 marzo, le quattro prime e le quattro seconde andranno alla fase a eliminazione diretta che si disputerà invece dal 31 maggio al 6 giugno. Il torneo si disputa in Ungheria e Slovenia con l'Italia che apre oggi le danze a Celje contro la Repubblica Ceca alle 18, stesso orario della gara tra Slovenia, padrona di casa, e Spagna, detentrice del trofeo, a Maribor.

La rojita trampolino di lancio

Il fisico è asciutto ed esile, quasi a ricordare i grandi campioni del centrocampo blaugrana che fu. Xavi e Iniesta, se sei catalano, giochi nel Barcellona e sei stato formato dalla Masia, sono per forza di cose punti di riferimento ed esempi verso cui tendere. I piedi ci sono, le idee geniali anche così come la visione di gioco. Uno stile verticale, forse proprio ciò che è mancato al Barça negli ultimi anni. Nei mesi scorsi Ronald Koeman lo aveva accusato di essere la "talpa" dello spogliatoio e lo aveva messo alla porta. Ma lui non se n'è fatto un problema. E' rimasto, convinto di giocarsi le sue chance, e probabilmente sta avendo ragione. Sì perché da gennaio Riqui Puig ha trovato un po' di spazio in più rispetto al recente passato, seppur spesso e volentieri a gara in corso. Per questo motivo la rojita potrebbe rappresentare per lui un trampolino di rilancio. O meglio, di lancio vero e proprio. Il ct Luis de la Fuente lo ha posto al centro del suo nuovo progetto tattico e Riqui Puig non vede l'ora di prendersi responsabilità e caricarsi sulle spalle la squadra. Con l'obiettivo, chiaro ed evidente, di bissare il successo italiano del 2019 e lanciare un segnale, anche in ottica futura, al nuovo corso blaugrana guidato da Laporta.