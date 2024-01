TyC Sports - Fiorentina, da un Rodriguez all'altro? Piace l'uruguaiano Luciano

Da un Rodriguez all'altro. Saltata ormai la trattativa per Bryan Rodriguez la Fiorentina è alla ricerca di un altro esterno per questo mercato di gennaio. Secondo quanto riporta l'emittente TyC Sports, il club del presidente Commisso avrebbe messo nel mirino Luciano Rodriguez., classe 2003 che milita nel Liverpool FC Montevideo. Al momento il giocatore è impegnato nel torneo preolimpico con la Nazionale Under 23 dell'Uruguay e ieri sera ha segnato una tripletta contro il Paraguay.

In attesa dell'offerta

Al momento si tratta soltanto di un interesse ma chissà che presto non possa aprirsi una trattativa in questa sessione invernale di trattative. Sempre secondo il media, il club di Montevideo starebbe aspettando un'offerta formale dall'Italia da parte della società viola.