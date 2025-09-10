Botti finali sul mercato saudita: il NEOM spende 20 milioni per il centravanti Rodriguez
Stiamo entrando nelle ultime ventiquattr'ore prima della fine del calciomercato anche in Arabia Saudita (il termine è domani, 11 settembre) e, un po' come i colleghi europei, i dirigenti dei vari club corrono per cercare di chiudere gli ultimi acquisti rimanenti e possibili.
C'è spazio però anche per trasferimenti più succulenti, nonostante il poco tempo rimasto a disposizione, e un esempio arriva dall'ultimo annuncio ufficiale del NEOM SC, neo nata formazione di una città ancora in costruzione che ha concluso l'acquisto di Luciano Rodriguez (22 anni), attaccante di nazionalità uruguaiana prelevato a titolo definitivo dal Bahia, in Brasile. Per averlo, il NEOM ha versato circa 20 milioni di euro nelle casse dei sudamericani.
Dove è ancora aperto il calciomercato
Arabia Saudita: giovedì 11 settembre
Grecia: venerdì 12 settembre
Russia: venerdì 12 settembre
Turchia: venerdì 12 settembre
Messico: sabato 13 settembre
Qatar: martedì 16 settembre