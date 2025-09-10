Ufficiale Botti finali sul mercato saudita: il NEOM spende 20 milioni per il centravanti Rodriguez

Stiamo entrando nelle ultime ventiquattr'ore prima della fine del calciomercato anche in Arabia Saudita (il termine è domani, 11 settembre) e, un po' come i colleghi europei, i dirigenti dei vari club corrono per cercare di chiudere gli ultimi acquisti rimanenti e possibili.

C'è spazio però anche per trasferimenti più succulenti, nonostante il poco tempo rimasto a disposizione, e un esempio arriva dall'ultimo annuncio ufficiale del NEOM SC, neo nata formazione di una città ancora in costruzione che ha concluso l'acquisto di Luciano Rodriguez (22 anni), attaccante di nazionalità uruguaiana prelevato a titolo definitivo dal Bahia, in Brasile. Per averlo, il NEOM ha versato circa 20 milioni di euro nelle casse dei sudamericani.

Dove è ancora aperto il calciomercato

Arabia Saudita: giovedì 11 settembre

Grecia: venerdì 12 settembre

Russia: venerdì 12 settembre

Turchia: venerdì 12 settembre

Messico: sabato 13 settembre

Qatar: martedì 16 settembre