Valzer degli allenatori - Conte e la strana situazione nell'Inter campione. Tutto dipende da Zhang

Cosa farà, Antonio Conte al termine del campionato? Se qualcuno non avesse seguito le recenti vicende nerazzurre la domanda sembrerebbe fuori luogo. Un allenatore come lui, che ha appena vinto il campionato dopo i 9 anni juventini e che ha ancora un anno di contratto, perché mai dovrebbe andarsene? Le questioni societarie di casa nerazzurra invece impongono prudenza in merito, con Conte che deciderà il proprio futuro (quindi se restare all'Inter o dire addio) solo dopo il confronto col presidente Steven Zhang. Un confronto che verosimilmente ci sarà solo al termine del campionato ed in cui l'ex ct chiederà garanzie tecniche. Progettuali. Di mercato, di prospettive, di possibilità di successo. Non vuol fare un passo indietro, insomma, dopo aver centrato un secondo posto, una finale di Europa League e un primo posto in due anni. Il fatto che l'Inter non abbia ancora risolto la questione societaria, nonostante i tanti mesi di chiacchiere e discussioni alle spalle, ha lasciato un segno su Conte e sui giocatori. La situazione è ancora recuperabile, ma dopo che ieri anche Marotta ha alzato le mani e ammesso di poter solo "sperare" nella permanenza dell'allenatore, è evidente come il presidente Steven Zhang debba essere particolarmente convincente nel colloquio delle prossime settimane.