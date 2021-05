Valzer degli allenatori - Fonseca, come Garcia per il dopo Garcia?

Rudi Garcia ha fin qui nell'avventura alla Roma l'unica lontana dai confini francesi. Prima di sbarcare nella Capitale, il manager transalpino aveva ottenuto risultati eccellenti col Lille. Dopo è ripartito dall'Olympique Marsiglia e da due stagioni guida l'Olympique Lione, club che lascerà a fine stagione.

Al suo posto, potrebbe arrivare un altro allenatore che dopo la Roma ha già dato il suo sì al trasferimento all'OL: Paulo Fonseca. Dopo il 6-2 incassato all'Old Trafford nella semifinale di andata di Europa League, la Roma ha comunicato il suo addio a fine stagione, annunciando poi in un secondo momento l'arrivo di José Mourinho. E per Fonseca, come accadde per Garcia, difficilmente ci sarà una nuova squadra in Italia, nonostante l'apprezzamento di De Laurentiis. L'OL ad oggi è l'alternativa più concreta, nonostante qualche sondaggio sia arrivato anche dalla Premier League, dal Crystal Palace.