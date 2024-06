Ibrahimovic: "Camarda più talentuoso di me alla sua età. Il Milan ora deve proteggerlo"

Nel suo intervento pubblico in conferenza stampa, Zlatan Ibrahimovic ha parlato diffusamente delle prospettive per il futuro del Milan, toccando anche il tema legato al giovanissimo Francesco Camarda.

L'attaccante ha rinnovato nei giorni scorsi il proprio contratto, firmando il primo legame da professionista. Il classe 2008 ha firmato un contratto di durata triennale, quindi fino al 2027, con un ingaggio di circa 600mila euro a stagione.

Questo il pensiero di Ibrahimovic in merito: "Camarda è più talentuoso di me alla sua età. È il futuro del Milan, ma non ha tutta la responsabilità addosso. Noi dobbiamo proteggerlo, farlo crescere per farlo diventare ciò che pensiamo possa diventare. Con lui si deve fare passo per passo, senza andare troppo veloce. Siamo felici. Può essere una banda come ex giocatori del Milan che ha fatto tutto il settore giovanile per poi arrivare in Prima Squadra. Dobbiamo rinforzare ancora di più il settore giovanile. Per me un Club come il Milan deve avere un'accademia forte per portare giocatori in Prima Squadra. Per me esce troppo poco per le possibilità che abbiamo, quindi per questo facciamo l'U23; il gap è troppo grande tra Primavera e Prima Squadra; duellare con gli adulti per un ragazzo fa solo male. Con l'U23 daremo più tempo ai nostri giovani di prepararsi al gioco degli adulti. Camarda non ha neanche iniziato, lui come altri ragazzi che abbiamo in Primavera".