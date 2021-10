Ibrahimovic compie 40 anni, Capello: "E' sempre stato qualcosa di speciale"

Fabio Capello, intervistato dall'edizione odierna di Tuttosport, ha voluto celebrare Zlatan Ibrahimovic nel giorno del suo compleanno: "Ibra è sempre stato qualcosa di speciale, per qualità tecniche, per personalità, per voglia di vincere. Tutte queste qualità gli hanno permesso di arrivare ancora competitivo a quarant’anni. Auguroni Zlatan!".