Ibrahimovic: "Domani mi aspetto un Milan aggressivo e concreto. Felix? Può rimanere"

vedi letture

Alla viglia del match di ritorno dei playoff di Champions League a 'San Siro' contro il Feyenoord (1-0 degli olandesi all'andata), Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SkySport: "Sicuramente mi aspetto un Milan più concreto, aggressivo e con il giusto approccio. Sarà il Feyenoord ad essere diverso? In trasferta è sempre una gara diversa, ma noi dobbiamo pensare solo a quello che sappiamo fare ed essere presenti nella partita fino alla fine".

Quanto è importante rimanere in Champions League?

"La Champions per il Milan è importante. Abbiamo scritto grandi pagine di storia in questa competizione. Domani vogliamo vincere anche per questo. Quando giochi nel Milan devi essere presente in Champions: sappiamo cosa dobbiamo fare".

Domani vedremo un Milan con i 4 attaccanti tutti insieme o una versione più accorta?

Tutti volevano i 4 attaccanti e poi quando ci sono vogliono altro. Queste domande, in ogni caso, dovete farle all'allenatore. Noi vogliamo vincere e chi gioca deve pensare solo a quello. Sia che si giochi con i 4 attaccanti o meno".

Nostalgia di gare come queste vissute da calciatore?

“Questi momenti sono belli. C’è tanto sul piatto, tanto rischio. Sono i momenti più belli da calciatore che puoi avere. Poi dipende da ognuno come lo vive. Sono momenti che ti fanno ricordare chi sei”.

Capitolo rinnovi. Può farci il punto su Maignan, Reijnders e Theo?

“Stiamo parlando con tutti e tre. Per noi è tutto sotto controllo. Tutti e tre sono molto contenti al Milan e vogliono continuare al Milan. Più di questo non c’è”.

Possibile che Joao Felix rimanga al Milan anche in futuro?

“Tutto è possibile. Dobbiamo farlo stare bene, sta giocando bene, è solo l’inizio. Dopo il campionato se ne parla, ma per noi tutto è possibile”.

In chiusura un bilancio dei primi 14 mesi da dirigente.

“Sono sempre rilassato. Passo per passo si cresce e si impara. Oggi ho coperto i capelli grigi (ride, ndr). Ogni giorno ha la sua dinamica, ti svegli e hai 50 messaggi. Imparo tanto, do tanto anche. Guardi il calcio da un altro angolo, non solo dal punto individuale di un calciatore. Ora devo essere più aperto. Ho colleghi bravi, parliamo tutti i giorni. Parlo più con loro che con mia moglie. Se è buono non lo so, vediamo se tra qualche mese rimane così. Scherzo (ride, ndr)”.