Ibrahimovic e il futuro: "Sogno di giocare coi miei figli. Se continuo così magari ci riesco..."

Cosa farà Zlatan Ibrahimovic in futuro? Una domanda a cui ha risposto lo stesso attaccante del Milan, nel corso di una lunga intervista all'edizione svedese di Discovery Plus: "Ogni volta che penso qualcosa, poi le cose non vanno mai come immagino. Per il momento gioco a calcio, ho due ninja a casa che giocano a calcio (riferimento ai figli, ndr) e mi piacerebbe vederli giocare ogni giorno, ma so che è difficile proprio perché gioco anche io. Il poter giocare con loro sarebbe un sogno, ma la differenza di età forse è troppo ampia. Ma se continuo così forse un giorno potrei davvero farlo. Mi considero come Benjamin Button, ogni giorno che passa divento più giovane. Giocherò il più a lungo possibile, questo lo prometto. E più a lungo potrò rendere al meglio, più a lungo giocherò ad alti livelli. Il giorno che smetterò di farlo, smetterò di giocare. Devo sentirmi vivo, voglio potermi comparare con gli altri ed essere al loro livello. Questo è ciò che mi spinge, ho bisogno di rendere al meglio, così mi sento vivo".