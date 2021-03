Ibrahimovic in Svezia: giocherà contro la Georgia, poi sarà gestito col Kosovo. Le ultime

Ultime su Zlatan Ibrahimovic e la Svezia. Secondo quanto riferito da Sky Sport, l'attaccante del Milan giocherà la prima partita in Nazionale contro la Georgia, poi verrà gestito in Kosovo-Svezia. Per quanto riguarda l'amichevole contro l'Estonia, l'attaccante rossonero non dovrebbe essere impiegato.