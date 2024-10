Ibrahimovic tra oggi e domani a Milanello: lo svedese non accetterà più passi falsi

Zlatan Ibrahimovic è pronto a fare la voce grossa e chiedere una sterzata definitiva al Milan. Lo svedese si era assentato dall'Italia per diverse settimane a causa di motivi professionali, ma è rimasto costantemente in contatto con tutto l'ambiente rossonero, a partire dalla dirigenza fino ad arrivare ai giocatori, passando anche per Paulo Fonseca. Questo fatto non è comunque passato inosservato e lui ha risposto a suo modo: "Quando il leone va via, i gattini arrivano; quando il leone torna, i gattini spariscono. Il livello è molto basso, si parla troppo ma io penso solo a lavorare. Sono stato via per motivi personali, ma sono presente dal primo giorno. Il mio ruolo? È semplice: comando io, sono il boss e tutti gli altri lavorano per me".

Oggi o domani il senior advisor di RedBird rientrerà a Milanello e parlerà ai presenti. Intanto negli scorsi giorni, come riportato da La Gazzetta dello Sport, lo ha fatto il direttore tecnico Geoffrey Moncada, che ha mostrato tutta la sua vicinanza alla società.

A Ibrahimovic non piace perdere e vuole suonare la carica, ricordandolo a tutti quanti. L'obiettivo non è quello di criticare, ma di stimolare. L'ex attaccante ha un'ottima relazione con Fonseca e lo spogliatoio e il rapporto con i suoi ex compagni non è cambiato. Ora deve dimostrare di saper toccare i tasti giusti.