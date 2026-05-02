Igor Thiago piace in Italia ma il Brentford spara altissimo per il vice capocannoniere della Premier

Milan e Juventus continuano la caccia ad un nuovo centravanti che possa portare gol ed esperienza ad un reparto dove quest'anno nessuna delle due compagini ha brillato. A tal proposito, come raccontato dal giornalista esperto di calciomercato internazionale Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, gli occhi delle due dirigenze si sarebbero posati sulla Premier League e in particolare sul bomber del Brantford Igor Thiago.

Il brasiliano questa stagione è stato protagonista assoluto nella cavalcata che sta conducendo le Api in Europa e con 22 reti è attualmente il vice capocannoniere della Premier League, a sole due marcature da Haaland. Per questo motivo il Brantford non ha nessuna intenzione di privarsi del classe 2001 se non per un'offerta irrinunciabile.

Moretto riporta come il club inglese non sarebbe disposto a mettersi a trattare per meno di un'offerta da 60/70 milioni di euro, una cifra simile a quella richiesta un anno fa al Manchester United per Bryan Mbeumo. Una valutazione che rende Igor Thiago completamente fuori mercato per il calcio italiano e che potrebbe dunque accendere un asta soltanto in Inghilterra.