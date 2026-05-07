TMW Igor Thiago per il Brentford è incedibile. Ha rinnovato nello scorso febbraio fino al 2031

Il Brentford non ha intenzione di cedere Igor Thiago. Ventidue gol in trentacinque partite in Premier League, è la stagione della consacrazione, tanto da attirare tantissimi club importanti, di altissimo livello. "La verità è che, fin dall'inizio della stagione, ho sempre avuto la convinzione e la certezza, grazie alla mia fede, che avrei raggiunto buoni risultati qui. L'ho sempre immaginato, ne ho sempre parlato qui al club, dicendo che avrei segnato 20 o più gol in Premier League. Questo è sempre stato molto chiaro in quello che volevo qui al club".

Igor Thiago è al primo anno completo in Premier League, dopo l'infortunio al menisco del novembre 2024. Otto presenze nella scorsa stagione, dopo essere stato pagato circa 33 milioni di euro dal Bruges. A febbraio ha rinnovato per cinque anni, fino al 30 giugno del 2031, con opzione per un altro anno. Quindi sarà molto difficile che possa andare via.

"Avere numeri paragonabili a quelli di quei giocatori come Ivan Toney, Bryan Mbeumo, che è un mio grande amico... Quindi questo è qualcosa di sensazionale per me, qualcosa che mi rende molto felice, veramente felice. Quindi posso solo ringraziare Dio per questi momenti. E quando lo raggiungi, quando lo fai davvero, è ancora più sensazionale". L'idea però del Brentford è una, cioè quello di non cederlo. A meno che non arrivino cifre fuori dal normale, più o meno sull'onda di quanto successo con Isak al Liverpool.