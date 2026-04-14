TMW Il 16 maggio si gioca "La Partita della Storia", D'Aversa: "Importante far capire cos'è il Toro"

Il Torino, l'Associazione Ex Calciatori Granata Onlus e U.G.I. ODV hanno presentato oggi l'evento "La Partita della Storia" del 16 maggio, nel ricordo dello Scudetto vinto nel 1976. Roberto D'Aversa, tecnico granata, ne ha parlato così: "Occasione importantissima, purtroppo saremo a Cagliari. Ci teniamo a ringraziare e fare complimenti però: far rivivere momenti storici del club è opportuno e bello e magari aiuta a ricreare entusiasmo che meritiamo di avere. L’allenatore dell’epoca Radice l’ho avuto, mi ha dato tanto sotto aspetto tecnico e umano.

Oggi e in passato il calcio e la tattica sono state importanti, ma a far la differenza è lo spessore umano. Mi auguro di poterci essere insieme ad altri ragazzi, ma ci tenevo a fare complimenti perché avete portato il Toro a livelli altissimi. Ancora oggi si parla di quel Toro, dovete esserne fieri. Speriamo di poter esserci. Vi aspetto al campo perché la vostra presenza è importante per far capire cos’è il Toro".