Il Bologna cala il tris a Roma: Cristante e Ndicka dormono, Castro segna il 3-1
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Il Bologna cala il tris all'Olimpico, Santiago Castro manda in visibilio la tifoseria rossoblù al minuto 59. Errore della difesa della Roma, che non riesce a spazzare via un pallone pericoloso al limite dell'area: Rowe vince il duello aereo con Cristante e anticipa Ndicka servendo l'assist al centravanti argentino, che calcia fortissimo col destro sotto l'incrocio dei pali per il 3-1.
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