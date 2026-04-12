Il caos attorno a Leao: ieri pensava di dover uscire già dieci minuti prima. L'episodio

Ieri pomeriggio Rafael Leao è stato tra i protagonisti in negativo della sconfitta interna per 0-3 del suo Milan contro l'Udinese. Il portoghese è di fatto l'incarnazione della giornata nera vissuta dal Diavolo, e in generale dei problemi che la squadra di Allegri sta vivendo negli ultimi tempi, tanto da essere salutato con una pioggia di fischi 'dedicata' al momento della sua uscita dal campo per far entrare Loftus-Cheek, al minuto 77.

A testimoniare uno stato d'animo di confusione nel Milan, ma soprattutto in Rafael Leao, viene in soccorso anche un episodio rivelato da DAZN riguardante la partita di ieri contro l'Udinese, che era sfuggito all'occhio delle telecamere, almeno in presa diretta.

Sembra come se nella sua testa Leao avesse già deciso che fosse meritevole di sostituzione qualche minuto prima, al 66'. Quando il tabellone luminoso mostra il numero 10, Leao si avvicina all'esterno del campo, andando oltre la linea laterale, e togliendosi pure i parastinchi. Dando una rapida occhiata dall'altro lato, in direzione delle panchine, poi il portoghese si accorge che però il 10 incriminato è Zaniolo, visto che sta per entrare al suo posto Piotrowski. E allora rientra di fretta e furia sul rettangolo verde, sistemandosi il parastinco che si era tolto alla bell' e meglio, direttamente sul campo da gioco di San Siro.