Il colpo che serve al Milan? Cassano e Adani: "Josip Ilicic. Ideale anche insieme a Calhanoglu"

"Josip Ilicic". Antonio Cassano e Daniele Adani non hanno dubbi sull'acquisto che serve, più di ogni altro, al Milan in vista della prossima stagione. "Ilicic al Milan sarebbe una roba pazzesca - ha commentato Fantantonio -, lo vedrei benissimo sulla trequarti di destra con Calhanoglu e Rebic a completare la linea dietro all'unica punta Ibrahimovic". Non si è fatta attendere quindi la risposta dell'ex difensore: "Josip sarebbe l'acquisto perfetto, è un calciatore che dà tante soluzioni e sarebbe davvero ideale per i rossoneri di Pioli".