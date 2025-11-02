Il cordoglio di De Laurentiis dopo la morte di Galeone: "Simbolo del calcio italiano"
TUTTO mercato WEB
Messaggio di cordoglio da parte del Napoli a seguito della morte di Giovanni Galeone a 84 anni:
"Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Giovanni Galeone, simbolo del calcio italiano e allenatore degli azzurri dal 1997 al 1998".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
Le più lette
3 Sassuolo-Genoa, le probabili formazioni: Doig si riprende il posto, ballottaggio Vranckx-Thorstvedt
4 Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile