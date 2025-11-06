L'addio a Galeone, Il Messaggero Veneto apre: "Le lacrime di Allegri in duomo"
Si parla anche di calcio oggi in prima pagina su Il Messaggero Veneto, anche se non di vicende direttamente legato a ciò che accade sul rettangolo verde. nella giornata di domenica è venuto a mancare Giovanni Galeone: allenatore che, con i suoi risultati e le sue idee futuristiche, ha lasciato un segno importante nel calcio italiano.
Ieri, presso il Duomo di Udine, si sono tenuti i funerali. Proprio a questa celebrazione è dedicato uno dei titoli odierni del quotidiano: "L'addio a Galeone, lacrime di Allegri in duomo". Il tecnico livornese era legatissimo a Galeone, essendo stato allenato da lui sia a Pescara che a Perugia e avendo ricoperto il ruolo di collaboratore tecnico con lui in panchina all'Udinese. Tra la folla anche Galliani.
