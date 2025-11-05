Allegri, Giampaolo e Pasqualin ai funerali di Galeone. Presenti anche i tifosi del Pescara
Sono in corso di svolgimento presso il Duomo di Udine i funerali di Giovanni Galeone, tecnico classe 1941 scomparso lo scorso 2 novembre all'età di 84 anni.
Prima delle esequie, alle quali sono presenti volti noti del calcio italiano come il procuratore Claudio Pasquali, il tecnico del Milan Massimiliano Allegri, Marco Giampaolo e Massimo Giacomini, ex compagno di squadra ai tempi dell'Udinese, alcuni tifosi del Pescara, club al quale è legata una delle pagine più bella della carriera dell'allenatore napoletano, hanno esposto uno striscione:
"La Nord ti onora"
Il Comune friulano ha fatto sapere che non proclamerà il lutto cittadino, ma sarà presente alle esequie con il sindaco e il gonfalone della città. A rendere omaggio a Galeone c'è anche una delegazione del Comune di Pescara
Galeone nel corso della sua carriera ha allenato per ben tre volte il Delfino. La prima volta nel triennio 1986-1989, poi in quello 1990-1993 e, infine, fra il 1999 e il 2001. Per un totale di 226 panchine
