Il Crystal Palace dilaga: Mitchell realizza il 2-0 alla mezz'ora, Fiorentina alle corde
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Trova subito il raddoppio il Crystal Palce con la rete di Mitchell. Gran palla scodellata in area da Kamada per Munoz, che in sforbiciata pesca Mateta. De Gea dice di no al tap-in ravvicinato del francese ma non può nulla sulla ribattuta a pochi passi dell'esterno sinistro.
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