Il ct Spalletti al Viola Park: "Passo nel futuro. I successi della Fiorentina non sono un caso..."

Per l'inaugurazione del Viola Park, la nuova casa della Fiorentina, era presenta anche una delegazione della Nazionale italiana formata dal presidente Gabriele Gravina, dal ct Luciano Spalletti, il preparatore dei portieri Marco Savorani e ovviamente i due giocatori viola convocati, Biraghi e Bonaventura.

Queste le parole del ct Luciano Spalletti in merito: "Avevo sentito parlare del Viola Park come di una struttura bellissima, ma quando oggi l'ho visto di persona non credevo ai miei occhi: è un passo nel futuro non solo della Fiorentina ma di tutto il calcio italiano, un esempio da prendere a modello. Il nuovo centro sportivo rende più forte l'identità della squadra, dei tifosi e della città. E infatti non penso che i successi attuali della Viola siano da considerare un caso: aldilà della bravura dell'allenatore e dei meriti dei calciatori, vanno considerati l'energia, l'entusiasmo, il contagio positivo che una casa come il Viola Park ha potuto dare. D'altronde, in questo momento, i club in grado di costruire stadi moderni e centri sportivi di questo livello dimostrano con i fatti di amare il calcio italiano e di volere un futuro migliore per il movimento".