Il dito medio cancella anni di Juve? I tifosi chiedono di togliere la stella di Conte dallo Stadium

Togliere la stella di Antonio Conte dall’Allianz Stadium. È questa la richiesta che molti tifosi della Juventus portano avanti sui social, dopo la partita di Coppa Italia di ieri sera e il gestaccio dell’attuale allenatore dell’Inter nei confronti della propria ex squadra. Anche se sembra improbabile un provvedimento di questo tipo, non sarebbe la prima volta: proprio a furor di popolo, in passato la Juve assegnò a Davids la stella che inizialmente era destinata a Zibì Boniek. La richiesta, comunque, è abbastanza chiara, e spunta anche una petizione su Change, nonostante ci sia chi fa notare come sia impossibile cancellare il passato. Che nel caso di Conte ha fortissime tinte bianconere: il salentino ha infatti giocato 419 partite con la maglia della Juventus, di cui è stato capitano dal 1996 al 2001, quando la fascia è poi passata sul braccio di Del Piero. Da giocatore, ha vinto con la Vecchia Signora tutto quello che si poteva vincere: cinque scudetti, una Champions League, una Coppa UEFA, una Coppa intercontinentale (saltata per infortunio), una Coppa Italia e quattro supercoppe italiane. Successivamente, Conte è stato anche l’allenatore che ha dato il via all’attuale ciclo d’oro della Juve, vincendo i primi tre scudetti dei nove consecutivi, dal 2011 al 2014, nonché due volte la Supercoppa Italiana.

+++ BREAKING NEWS +++

Scomparsa la stella di Antonio Conte dallo Stadium.

Non si conoscono i particolari, ma sembra che sia stato visto Andrea Agnelli lasciare lo stadio con un ghigno beffardo sul volto ed un piccone in spalla. — okapi™ (@ilciccio67) February 9, 2021

La stella di Antonio Conte allo Stadium datela a Padoin .. — Gobba di merda!! 💪⚪⚫ (@Pinettagobba83) February 9, 2021

Dopo stasera Antonio #Conte ha chiuso definitivamente con la #Juventus. Il dito medio, qualora fosse vero, meriterebbe la stella allo Stadium cancellata. L'ho detto. #JuventusInter — Milena (@MileTrecarichi) February 9, 2021