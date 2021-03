Il futuro di Ibra? Raiola: "Può giocare fino a 50 anni. È più forte di quel che pensa"

vedi letture

Quale sarà il futuro di Zlatan Ibrahimovic? Nella lunga intervista rilasciata oggi a The Athletic, Mino Raiola ha parlato anche dell’attaccante del Milan: “Zlatan è da vent’anni con me, con lui ho un rapporto ancora più stretto che con gli altri miei assistiti. È più forte persino di quel che lui pensa. Futuro? Deve giocare ancora tre o quattro anni per se stesso, poi almeno altri otto per pagare me (ride, ndr). Vuol dire che giocherà almeno fino a 50 anni”.