Il gioco dell'Inter non è bello? Hakimi: "La partita non è un film. Conta vincere"

vedi letture

Achraf Hakimi è uno dei cavalli principali del motore che sta portando l'Inter a vincere lo scudetto. L'esterno interista ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica ripartendo dai segreti della squadra nerazzurra: "Seguiamo un'unica strada e siamo uniti anche fuori dal campo. La svolta è arrivata con l'eliminazione dalla Champions. Le sconfitte ci hanno aiutato a capire cosa volevamo". Poi parlando delle critiche per il gioco interista che qualcuno non apprezza: "La partita non è un film. Nel calcio conta fare gol e non prenderne per vincere titoli".