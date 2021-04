Il gol non spazza i dubbi su Morata: Juve ancora incerta sul rinnovo del prestito

Un gol per spazzare i dubbi sul futuro? Non proprio. Secondo il Corriere della Sera, infatti, la rete siglata da Alvaro Morata nella vittoria sul Genoa non allontana le nuvole dal futuro alla Juventus dell’attaccante spagnolo. Arrivato a 17 gol stagionali (e 12 assist), il centravanti è tuttora in prestito dall’Atletico Madrid e i bianconeri non sono ancora certi di voler rinnovare l’accordo, pagando 10 milioni, anche per la prossima stagione.