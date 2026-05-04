Il ko della Cremonese fa felice... De Rossi: il Genoa è matematicamente salvo. La classifica

Il ko interno della Cremonese maturato in extremis allo Zini contro la Lazio (1-2), oltre a far sprofondare ancora di più la squadra di Giampaolo in zona retrocessione (adesso il Lecce, quartultimo, è a +4), sancisce anche un altro verdetto in coda alla classifica: il Genoa di De Rossi è adesso matematicamente salvo. Con 40 punti, i rossoblù non possono infatti essere raggiunti dalla Cremonese (ferma a 28) nelle restanti tre partite di campionato. Balzo invece della Lazio di Sarri, che supera sia Bologna che Sassuolo.

Serie A, la classifica aggiornata in attesa di Roma-Fiorentina (ultimo posticipo della 35^ giornata di Serie A):

Inter 82 - Campione d'Italia

Napoli 70

Milan 67

Juventus 65

Como 62

Roma 61*

Atalanta 55

Lazio 51

Bologna 49

Sassuolo 49

Udinese 47

Parma 42

Torino 41

Genoa 40

Cagliari 37

Fiorentina 37*

Lecce 32

Cremonese 28

Verona 20

Pisa 18

* una partita in meno