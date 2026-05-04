Il ko della Cremonese fa felice... De Rossi: il Genoa è matematicamente salvo. La classifica
Il ko interno della Cremonese maturato in extremis allo Zini contro la Lazio (1-2), oltre a far sprofondare ancora di più la squadra di Giampaolo in zona retrocessione (adesso il Lecce, quartultimo, è a +4), sancisce anche un altro verdetto in coda alla classifica: il Genoa di De Rossi è adesso matematicamente salvo. Con 40 punti, i rossoblù non possono infatti essere raggiunti dalla Cremonese (ferma a 28) nelle restanti tre partite di campionato. Balzo invece della Lazio di Sarri, che supera sia Bologna che Sassuolo.
Serie A, la classifica aggiornata in attesa di Roma-Fiorentina (ultimo posticipo della 35^ giornata di Serie A):
Inter 82 - Campione d'Italia
Napoli 70
Milan 67
Juventus 65
Como 62
Roma 61*
Atalanta 55
Lazio 51
Bologna 49
Sassuolo 49
Udinese 47
Parma 42
Torino 41
Genoa 40
Cagliari 37
Fiorentina 37*
Lecce 32
Cremonese 28
Verona 20
Pisa 18
* una partita in meno