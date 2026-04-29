TMW Il Lipsia vuole blindare Yan Diomande. Ma ci sono City, Chelsea e Arsenal

Il Lipsia ha presentato una proposta di rinnovo per Yan Diomande, attaccante che è arrivato la scorsa estate dal Leganes ma che ha già avuto un impatto straordinario con il club sassone, tanto da meritarsi un aumento di ingaggio sostanziale per allontanare le voci che lo vorrebbero già in procinto di andare via. Il rinnovo durerebbe fino al 30 giugno del 2031 con stipendio molto più alto rispetto a ora.

Ci sono, però, diversi club sulle sue tracce, in particolare dalla Premier League. Cioè Manchester City, Chelsea e Arsenal, che hanno tutte chiesto informazioni ricevendo più o meno la stessa risposta: per meno di 70 milioni di euro non è possibile nemmeno sedersi al tavolo, figuriamoci acquistarlo. Non è da escludere che ci possa essere un'asta nelle prossime settimane e che il rinnovo non sia altro che un premio, ammesso e non concesso che lo voglia firmare.

Nelle ultime settimane anche Liverpool e Paris Saint Germain sono state accostate al calciatore, anche se le tre società più interessate sono quelle citate poc'anzi. In questa stagione Diomande ha giocato finora 33 partite in tutte le competizioni, con 12 gol e 8 assist in Bundesliga più un gol e un assist in Coppa di Germania, seppur solamente in tre partite. Niente Europa perché era fuori dalla lista.