Il Milan ritrova la doppia T al centro della difesa: Thiaw-Tomori è la coppia titolare

vedi letture

Stefano Pioli ritrova la sua doppia T per la difesa. Dopo la squalifica scontata nel derby, Fikayo Tomori è pronto a tornare a guidare la difesa del Milan al fianco di Malick Thiaw, come fatto più che diligentemente in Champions League martedì contro il Newcastle. L'inglese e il tedesco formano la coppia che più di tutte dà sicurezza al Milan, tanto che nelle quattro partite giocate assieme i rossoneri hanno preso solo due reti, meno della metà di quanto successo nel derby senza l'ex Chelsea e con un Thiaw in completo affanno.

Al momento sono loro i titolari del Milan, con buona pace di Simon Kjaer, in grande difficoltà nel derby, e dell'infortunato Pierre Kalulu, che sembra in calo e non ha più raggiunto i picchi visti nell'anno dello scudetto. Tomori è il leader difensivo, non è un top mondiale perché commette qualche errore di troppo, ma è uno degli uomini di cui Pioli non può fare a meno. Thiaw invece è in rampa di lancio dopo il suo primo anno in Italia, ha trovato la Nazionale e ha margini enormi di crescita. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.