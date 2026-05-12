Il Milan torna ad allenarsi dopo il ko con l'Atalanta: a Milanello è presente anche Furlani

C'è anche Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, a seguire l'allenamento dei rossoneri. Come riporta Sky infatti il Milan è tornato ad allenarsi oggi dopo il ko rimediato con l'Atalanta nell'ultima giornata di campionato e la squadra è scesa in campo da pochi minuti.

Anche l'amministratore delegato rossonero Furlani è presente al centro sportivo per la seduta odierna, all'indomani dell'incontro con la dirigenza e lo staff di cui vi abbiamo parlato. Il Milan da domani sera andra in ritiro, in attesa di capire quando si giocherà la sfida con il Genoa.