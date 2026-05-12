Il Milan torna ad allenarsi dopo il ko con l'Atalanta: a Milanello è presente anche Furlani
TUTTO mercato WEB
C'è anche Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, a seguire l'allenamento dei rossoneri. Come riporta Sky infatti il Milan è tornato ad allenarsi oggi dopo il ko rimediato con l'Atalanta nell'ultima giornata di campionato e la squadra è scesa in campo da pochi minuti.
Anche l'amministratore delegato rossonero Furlani è presente al centro sportivo per la seduta odierna, all'indomani dell'incontro con la dirigenza e lo staff di cui vi abbiamo parlato. Il Milan da domani sera andra in ritiro, in attesa di capire quando si giocherà la sfida con il Genoa.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris Il Milan si sta buttando via e Allegri rischia di restare col cerino in mano. Perché dovrebbe puntarci la FIGC? Anche Furlani nel caos: la coppia da cui vorrebbe ripartire
Ora in radio
17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
"La programmazione del Como e il paragone coi modelli Milan e Fiorentina". Il punto di Gianluca Di Marzio
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Bonansea nella storia della Juve: è la più presente di sempre con Girelli. E può esserci il sorpasso