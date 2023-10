Il ministro Zangrillo: "Quello di Pulisic un colpo di pallamano. Ci hanno rubato la partita"

Paolo Zangrillo, ministro della Pubblica Amministrazione, è intervenuto ai microfoni di Radio 1 nella trasmissione Un giorno da Pecora dopo la partita giocata dal Genoa contro il Milan: "Ci sono state polemiche perché il gol è maturato in un'azione molto particolare. Quello di Pulisic è un bel colpo di pallamano. Se da tifoso dico che ce l'hanno rubata? Da tifoso dico di sì...".

In conferenza stampa il suo fratello Alberto Zangrillo, presidente del Genoa, non aveva usato mezzi termini: "Quando sei a cinque minuti dalla fine e non si ha certezza se il tocco di mano c'è o meno ti richiede di valutare la situazione devi tener conto che a un certo punto è in discussione un calcio di rigore su Vasquez nel primo tempo come di un'entrata assassina di Maignan su Ekuban. Abbiamo perso per l’ennesima volta a cinque minuti dalla fine, usciamo con onore davanti ad un grandissimo pubblico".