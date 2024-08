Il Napoli sta accelerando per Lukaku anche se Osimhen è in stand-by: sondaggi arabi

Il Napoli sta accelerando per Romelu Lukaku, a prescindere da ciò che accadrà con Victor Osimhen. Come vi abbiamo riportato questa mattina, il club partenopeo ha deciso di provare comunque ad acquistare il centravanti belga anche se - in questo momento - offerte concrete per il nigeriano non ce ne sono. Secondo 'Sky', negli ultimi giorni s'è palesata solo qualche offerta dall'Arabia Saudita, ma non è ancora chiaro se il giocatore sia o meno intenzionato ad aprire a questa destinazione.

Sul calciomercato del Napoli nell'ultimo fine settimana l'allenatore Antonio Conte s'è espresso così: "Mi aspettavo di meglio, ma siamo qui per fare valutazioni col club in maniera obiettiva, sapendo che non si può fare tutto subito e bisogna andare per gradi. Ma arrivi e ci sono 9-10 uscite... Vedi le altre squadre che hanno situazioni consolidate e ne aggiungono di pezzi. Noi non dico che siamo all'anno zero, ma all'anno molto vicino allo zero. Non mi spaventa, ma è meglio essere chiari, quando c'è realtà e chiarezza si sa dove andare e che problemi affrontare. In primis anche per l'ambiente".

E ancora: "Mi aspettavo una situazione migliore, sorprese positive, per questo anche quando ho parlato all'inizio ho detto anche in un'annata così negativa non bisogna buttare tutto, ma capiamo se ci sono anche cose positive. Mi aspettavo sorprese positive, ma ho avuto difficoltà a trovarne".