TMW Il nuovo PSG nasce dal gruppo: così Luis Enrique lo ha rivoluzionato e reso vincente

Il Paris Saint-Germain di Luis Enrique non sta conquistando l’Europa soltanto attraverso il talento o l’organizzazione tattica. La vera rivoluzione del tecnico spagnolo è mentale prima ancora che tecnica: il PSG visto contro il Bayern Monaco è una squadra che ha finalmente smesso di vivere attorno alle individualità per diventare un collettivo feroce, compatto, quasi operaio nella sua applicazione. Una trasformazione che, probabilmente, rappresenta il più grande capolavoro dell’allenatore asturiano.

Sacrificio più del talento

Per anni il club parigino è stato identificato con il culto delle superstar, con equilibri fragili e gerarchie spesso costruite più sul peso mediatico che sulla funzionalità tattica. Oggi il quadro è completamente diverso: non esiste più un giocatore al di sopra del sistema: Tutti corrono, tutti pressano, tutti difendono. Attaccanti e centrocampisti si sacrificano con la stessa intensità dei difensori, titolari e riserve condividono identità e responsabilità. Questo PSG, prima ancora che una squadra, appare come un gruppo profondamente connesso, giovane e affamato.

La semifinale contro il Bayern ha fotografato perfettamente questa evoluzione. Dopo il folle 5-4 dell’andata, molti si aspettavano un’altra sfida aperta, dominata dagli attacchi, invece Luis Enrique ha sorpreso tutti scegliendo pragmatismo e controllo. Il gol immediato ha certamente cambiato il copione, ma il PSG ha avuto la maturità di abbassarsi, soffrire e difendere con undici uomini dietro la linea del pallone senza perdere lucidità. Una scelta quasi controintuitiva per una squadra storicamente costruita per dominare attraverso il possesso.

Sfida tutta spagnola

Anche i numeri raccontano questa superiorità strategica: il Bayern ha attaccato a lungo senza creare realmente occasioni pulite, sbattendo contro una struttura difensiva compatta e feroce nelle letture. In questo contesto emerge anche il valore simbolico della finale contro l’Arsenal di Mikel Arteta. Per la prima volta nella storia della Champions League, due allenatori spagnoli si sfideranno direttamente nell’ultimo atto del torneo, un dato che conferma quanto la scuola iberica continui a influenzare il calcio europeo anche senza il dominio dei club della Liga.

Da una parte Luis Enrique, alla ricerca della terza Champions personale e della seconda consecutiva con il PSG; dall’altra Arteta, che sogna di regalare all’Arsenal il primo trionfo europeo della sua storia. Sarà soprattutto una sfida di idee; due modelli diversi, due interpretazioni moderne del calcio, accomunate però da un principio fondamentale: il collettivo sopra ogni individualità.