Il Parma dei giovani: Chaka Traoré diventa il primo 2004 a giocare in Serie A

Entrato in campo all'85' nel corso di Parma-Milan, Chaka Traorè è diventato il primo 2004 a esordire in Serie A. La promettente ala si sta distinguendo nel campionato Primavera, dove ha segnato 7 reti in 11 partite. Il Parma in questa stagione ha fatto esordire anche il primo 2003 in Serie A, ossia Daan Dierckx, difensore centrale che ha giocato 90' contro il Sassuolo lo scorso 17 gennaio.