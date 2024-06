Milan, Chaka Traorè verrà valutato da Fonseca in estate. Potrebbe restare anche in ottica U23

Novità relative ai giocatori del Milan che quest'anno sono andati in prestito. Da quello che emerge in base alle informazioni raccolte dalla redazione di MilanNews.it, Chaka Traorè sarà valutato nel corso dell'estate da mister Fonseca. Sarà presente al raduno dell'8 luglio a Milanello. È uno dei pochi giovani rientranti dal prestito che ha possibilità di rimanere (anche in Under23). L'esterno classe 2004 ha mercato, sono arrivate già alcune proposte in Italia e all'estero.

Traorè è andato in prestito al Palermo a metà stagione, ma i siciliani non hanno esercitato il diritto di riscatto, rispedendolo a Milanello.