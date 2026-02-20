Ufficiale Il Parma e Corvi ancora avanti insieme: il portiere firma fino al 2029 con opzione

E' di questi minuti la notizia di un rinnovo importante in casa Parma. Come infatti comunicato dalla società ducale sul proprio sito ufficiale, Edoardo Corvi ha prolungato il proprio contratto fino al 2029 con opzione per un ulteriore anno.

Questa la nota del club:

"Il legame tra Edoardo Corvi e il Parma Calcio è sempre più solido. Da oggi è ufficiale il rinnovo del portiere gialloblu, che ha firmato un contratto che lo legherà al Club sino al 30 giugno 2029, con un'opzione per un ulteriore prolungamento fino al 2030. Non è un semplice rinnovo, ma la conferma di un percorso che inizia da lontano. Edoardo è un simbolo di Parma e del settore giovanile gialloblu: ha vestito questa maglia fin da bambino, scalando ogni categoria con dedizione, pazienza e determinazione. La sua scalata ha toccato tappe indimenticabili, fatte di attesa e di grandi emozioni sul campo. Tutto è partito quel 15 ottobre 2022, il giorno del debutto tra in Serie B contro la Reggina, un primo passo fondamentale che lo ha condotto, parata dopo parata, fino alla gioia più grande: l'esordio nella massima serie dello scorso 23 novembre 2025 nella sfida contro l’Hellas Verona, coronando così il sogno che aveva fin da piccolo".

Un grande attestato di stima per il portiere classe 2001. Dopo l'infortunio di Zion Suzuki, Corvi ha scalato le gerarchie della squadra di Carlos Cuesta e dopo il debutto in Serie A nel novembre 2025, Corvi ha messo a referto 13 presenze impreziosite da 4 clean sheet.