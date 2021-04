Il Parma torna in partita: Kurtic entra e insacca l'1-1 a Benevento

C'è vita in casa Parma: Jasmin Kurtic, entrato nella ripresa al posto di Brugman, insacca il pari della squadra di D'Aversa, tornata in campo decisamente più spavalda e vogliosa in questa ripresa, e con due undicesimi diversi. Calcio d'angolo battuto molto bene da Hernani, Bani stacca e impegna Montipò che respinge corto e non può nulla sul successivo colpo di testa dell'ex SPAL.