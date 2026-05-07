TMW Il peso del Mondiale. Kvaratskhelia vuole sfidare la logica del Pallone d’Oro: i casi del passato

Il Pallone d’Oro può ancora premiare il talento puro, quello capace di spostare da solo l’inerzia delle partite, oppure deve piegarsi sempre alla logica del risultato? La domanda sorge spontanea guardando l'ennesima grande prestazione offerta da Kvicha Kvaratskhelia, ormai punto di riferimento emotivo e tecnico di un Paris Saint-Germain talmente consapevole della propria forza da risultare quasi imbattibile. Il georgiano punta l’uomo, rompe gli equilibri, accelera e rallenta l’azione secondo una logica tutta personale. In un calcio sempre più strutturato, la sua imprevedibilità resta un elemento quasi fuori contesto.

Ed è proprio dentro il discorso sul Pallone d’Oro che Kvaratskhelia acquista un peso particolare. Perché il premio, oggi più che mai, vive di equilibri complessi tra rendimento nei club, grandi palcoscenici internazionali e impatto mediatico. In questo sistema, l'ex Napoli rappresenta un caso interessante: un giocatore che potrebbe legittimamente entrarci non per narrazione o esposizione, ma per impatto reale sul campo. Il suo valore, infatti, si misura nella capacità di incidere nelle partite che contano davvero, come in Champions League.

I precedenti che fanno sperare

Così, la domanda torna prepotente: Kvara è potenzialmente un profilo "da Pallone d’Oro", anche senza il supporto di una Nazionale protagonista ai Mondiali?. È proprio qui che nasce il paradosso: quanto conta davvero il palcoscenico internazionale rispetto alla qualità costante mostrata nell'arco di tutta la stagione? La storia del trofeo ha alternato vincitori legati alla competizione più importante e altri premiati per una superiorità tecnica espressa lungo il percorso. Kvaratskhelia si inserisce perfettamente in questa seconda categoria, come già accaduto in passato a Kevin Keegan ma anche a Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Il Mondiale deve sicuramente influenzare il giudizio, ma non può diventare l’unico filtro attraverso cui stabilire chi è il migliore, ignorando competizioni come la Champions League, dove il livello è altissimo e la continuità pesa quanto l’esplosione nei grandi eventi.